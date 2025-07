Em consolidação, o que o bitcoin precisa para atingir novo recorde? Especialistas respondem

Nesta terça-feira, 8, o bitcoin se mantém acima de US$ 108 mil. Em fase de consolidação apontada por especialistas, a criptomoeda apresenta pouca variação de preço, mas as expectativas por uma nova máxima ainda pairam no setor.

No momento, o bitcoin é negociado em US$ 108.770, com alta de 0,5% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. A maior criptomoeda do mundo é negociada próximo de sua máxima histórica mais recente, de quase US$ 112 mil.

"O bitcoin encontra-se em zona de consolidação, com suporte sólido acima de US$ 107.000 e resistência forte em US$ 110.000, enquanto o sentimento geral do mercado permanece neutro, com o índice de medo e ganância caindo para 50. O volume de negociação segue baixo, típico do período de verão no hemisfério norte, mas sem sinais de pânico ou liquidações expressivas", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget.

Análise técnica

"Olhando para o panorama de curto prazo para o ativo, o bitcoin segue consolidado em um triângulo simétrico no gráfico diário, com compressão de volatilidade e expectativa de rompimento iminente. O viés permanece levemente altista enquanto o preço se mantiver acima de US$ 107.000. Um fechamento acima de US$ 110.500 pode abrir caminho para US$ 113.500–US$ 115.000", disse Guilherme Prado.

"Caso perca US$ 107.000, o próximo suporte relevante está em US$ 105.000. Abaixo disso, o cenário técnico se deteriora e pode acionar vendas até US$ 103.400 ou até US$ 101.300 em caso de movimentos mais bruscos. O RSI elevado sugere cautela para novas compras agressivas, mas o contexto macroeconômico (expansão monetária global e tensões geopolíticas) segue favorecendo ativos de proteção como o bitcoin", concluiu.

Cenário e perspectivas para o mercado cripto

"O mercado de criptoativos negocia em terreno levemente positivo nesta manhã, após o anúncio do presidente Donald Trump de que a implementação das tarifas comerciais foi novamente adiada. A pausa, que terminaria na quarta-feira, 9, agora se estende até 1º de agosto, abrindo uma nova janela para negociações", disse Matheus Parizotto, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

"Por um lado, o movimento evita um choque mais significativo de curto prazo, como ocorreu no anúncio das tarifas, quando as alíquotas surpreenderam e geraram forte aversão ao risco. Por outro, mantém no radar uma incerteza que pode seguir pressionando o sentimento dos investidores e prolongar esse período de lateralização dos preços ao longo de julho", acrescentou.

"Nesse cenário, o bitcoin permanece consolidado, com a faixa entre US$ 110 mil e US$ 112 mil atuando como resistência aos preços. O rompimento claro dessa região seria um gatilho importante para retomar a tendência de alta, destravando espaço para novos avanços no curto prazo", concluiu o analista à EXAME.

