Brasil retira R$ 57 milhões na 12ª semana consecutiva de entradas em fundos de criptomoedas

Os investidores do Brasil sacaram líquidos US$ 9,7 milhões, R$ 52,8 milhões, de fundos baseados em criptomoedas no acumulado da última semana. Segundo os dados divulgados pela CoinShares, o período registrou US$ 1,04 bilhão em entradas líquidas e foi o 12º consecutivo no azul.

Além do Brasil, Canadá, Suécia e Hong Kong retiraram respectivos líquidos de US$ 29,3 milhões, US$ 19,2 milhões e US$ 3 milhões. Em contrapartida, Estados Unidos, Alemanha, Suíça e Austrália apresentaram respectivos saldos positivos de US$ 1,02 bilhão, US$ 38,5 milhões, US$ 33,7 milhões e US$ 4,1 milhões enquanto outros países totalizaram US$ 2,5 milhões em aportes.

A CoinShares destacou que, apesar de certa moderação dos investidores, o fluxo de entradas líquidas somado à valorização favoreceu o recorde de US$ 188,15 bilhões em total de ativos sob gestão (AuM, na sigla em inglês). Nesse caso, o acumulado brasileiro chegou a US$ 1,47 bilhão e manteve o país na sexta colocação global. Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Suíça e Suécia também mantiveram suas posições ao fecharam a semana com respectivos AuM de US$ 145,66 bilhões, US$ 6,27 bilhões, US$ 6,15 bilhões, US$ 6,04 bilhões e US$ 3,53 bilhões.

Na aferição dos fundos por criptoativo, bitcoin e ether mantiveram os maiores volumes de entradas líquidas semanais com respectivos US$ 790 milhões e US$ 226,4 milhões. Na sequência, fundos em Solana, XRP

e Sui atraíram respectivos líquidos de US$ 21,6 milhões, US$ 10,6 milhões e US$ 1,6 milhão. Pelo contrário, fundos baseados em cestas de criptoativos registraram líquidos US$ 12,4 milhões em retiradas.

Por gestora/produtos, os fundos negociados em bolsa (ETF) iShares (de BTC e ETH) da BlackRock atraíram US$ 436,25 milhões com AuM de US$ 81,41 bilhões. Na sequência, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund, ARK 21 Shares, ProShares EWTFs e Bitwise Funds Trust atraíram respectivas entradas líquidas de US$ 248,36 milhões, US$ 160,04 milhões, US$ 111,80 milhões e US$ 65,05 milhões. Na direção oposta, os fundos cripto da Grayscale apresentaram saldo de US$ 45,99 em retiradas semanais.

Na semana anterior, os saques líquidos de investidores nacionais chegaram a R$ 156 milhões no acumulado de 30 dias.

