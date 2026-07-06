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Bitcoin cai após venda milionária da Strategy interromper otimismo

Criptomoeda chegou a ultrapassar os US$ 62 mil, mas acabou perdendo força com notícia envolvendo a maior tesouraria de BTC do mundo

(envato/Reprodução)

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Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 6 de julho de 2026 às 10h32.

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O bitcoin opera em queda nesta segunda-feira, 6, e se estabiliza um pouco abaixo dos US$ 62 mil depois das fortes altas do fim da semana passada. Na máxima de ontem, o BTC chegou a ser negociado por US$ 63.972.

A perda de ímpeto comprador ocorre em meio a mais uma venda de bitcoins pela Strategy, maior empresa de capital aberto compradora de criptomoedas do mundo. O maximalista do BTC e presidente do conselho da companhia, Michael Saylor, informou nas redes sociais que a Strategy vendeu 3.588 bitcoins por US$ 216 milhões.

Esta é a segunda venda de bitcoins pela empresa, que despejou 32 BTCs no mercado no final de maio, só neste ano. Antes disso, a companhia só havia vendido criptomoedas em dezembro de 2022.

Às 10h22 (horário de Brasília) o bitcoin caía 1,5% em um período de 24 horas, a US$ 61.521 por unidade.

Segundo Fabricio Tota, vice-presidente de negócios cripto da corretora Mercado Bitcoin, o ponto mais importante agora é que o criptoativo voltou a terminar dias acima dos US$ 60 mil, indicando uma retomada consistente desse nível psicológico.

Usando análise técnica, Tota diz que o BTC testa novamente a média móvel simples de 200 semanas, que está próxima dos US$ 62,8 mil. “Essa média é uma referência histórica importante para regiões de fundo do mercado. Se o bitcoin conseguir sustentar fechamentos diários acima dela, o próximo alvo técnico passa a ser a zona entre US$ 65 mil e US$ 67 mil”, afirma.

Uma falha em superar o nível da média, por outro lado, levaria a maior das criptomoedas de volta para os US$ 60 mil.

Gil Herrera, diretor de operações e estratégia da Bitget para América Latina, afirma que o mercado de derivativos cripto, por sua vez, ainda dá sinais de incerteza. Herrera destaca que o interesse em contratos futuros permaneceu praticamente estável nas últimas 24 horas e as opções mais negociadas estão concentradas em preços de exercício nos US$ 60 mil e US$ 70 mil.

“Isso mostra que o mercado ainda está dividido entre a possibilidade de uma nova correção e a continuidade da recuperação iniciada na semana passada”, avalia.

ETFs e Indicadores

Na última sexta-feira, 3, as bolsas de valores dos Estados Unidos ficaram fechadas por conta do feriado do Dia da Independência. Portanto, não houve fluxo para os fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin e ether.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas subiu de 23 para 26 pontos da sexta para hoje, mantendo-se na zona de “medo” e se afastando um pouco mais do “medo extremo”.

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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