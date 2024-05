Bitcoin e ether operam em queda enquanto mercado aguarda ata do Fed e decisão sobre ETFs

O bitcoin e o ether operam em queda nesta quarta-feira, 22, em um movimento de leve correção de preços após altas significativas no início da semana. Apesar de um começo de dia negativo, os preços dos dois ativos ainda poderão ter alta volatilidade nas próximas horas, conforme os investidores aguardam dois eventos importantes.

Dados da plataforma CoinGecko apontam que, por volta das 10h40, o bitcoin acumulava uma queda de 1,9% nas últimas 24 horas, cotado a US$ 69.665. Já o ether desvaloriza 3,5% no mesmo período, cotado em US$ 3.678. O mercado de criptomoedas como um todo acumula perda de 2%, com ativos ligados à rede Ethereum liderando as quedas.

João Galhardo, analista da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, explica que os investidores estão à espera de dois eventos relevantes que ocorrerão entre esta quarta-feira e a próxima quinta-feira, 23. O primeiro é a divulgação prevista para as 15h da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve.

Segundo o analista, há "expectativas voltadas para as futuras diretrizes da política monetária dos Estados Unidos. Esse evento é crucial, pois suas implicações podem influenciar diretamente o mercado de criptomoedas, dada a sua correlação com movimentos macroeconômicos".

Caso o documento traga uma postura mais branda do Fed em relação ao ritmo da inflação do país, haverá a sinalização de chance de cortes na taxa de juros norte-americana ainda neste ano, um movimento que tende a beneficiar ativos de risco, incluindo as criptomoedas.

Manuel Villegas, analista de ativos digitais da Julius Baer, destaca que "ainda vemos a inflação caindo mais nos próximos meses, permitindo que o Federal Reserve comece a reduzir a taxa de juros ainda neste ano, o que deverá resultar em um cenário geral mais favorável para os ativos digitais".

Aprovação dos ETFs de ether

Galhardo comenta que o outro evento relevante no radar do mercado é a "provável aprovação dos ETFs de ether à vista". A expectativa atual é que o resultado da análise dos pedidos pela SEC seja divulgada apenas após o fechamento do mercado norte-americano. O regulador tem até a quinta-feira para emitir uma decisão, mas não se descarta que ela seja compartilhada ainda nesta quarta-feira.

Até o início desta semana, o mercado esperava que os ETFs seriam rejeitados, o que limitou o movimento de alta do ether. Entretanto, as projeções mudaram e, agora, analistas consideram que a aprovação dos pedidos é o cenário mais provável. Com a mudança, o ether disparou mais de 20% entre a segunda-feira, 20, e a terça-feira, com potencial para novas altas.