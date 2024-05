Bitcoin supera US$ 71 mil e ether dispara mais de 20% com aprovação de ETF no radar

O bitcoin voltou a subir nesta terça-feira, 21, e recuperou a maior parte das perdas das últimas seis semanas, rondando o seu último recorde de preço, na casa dos US$ 73 mil. O movimento do ativo, porém, é impulsionado na verdade pela disparada de outra criptomoeda, o ether, que é o destaque do mercado neste início de semana.

Dados da plataforma CoinGecko apontam que o bitcoin acumula uma valorização de 6,2% nas últimas 24 horas, cotado a US$ 70.965. Já o ether apresenta uma alta ainda maior, com ganhos de 23% no mesmo período e cotado a US$ 3.787. O mercado de criptomoedas como um todo registra uma alta de 8,6%, impulsionado pelos dois ativos.

João Galhardo, analista da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, explica que "após a reviravolta na postura da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a SEC, na segunda-feira, há uma expectativa generalizada de que os ETFs de ether à vista serão aprovados ainda nesta semana".

"Considerando que o mercado estava despreparado para essa aprovação, e diante da crescente probabilidade de que ela ocorra, é provável que os preços continuem a subir à medida que os investidores ajustam suas posições. A aprovação é esperada para atrair fluxos institucionais de compra, semelhantes aos observados nos primeiros meses de negociação dos ETFs de bitcoin à vista", destaca.

Até os últimos dias, a expectativa da maior parte do mercado era de que os pedidos feitos por gestoras para lançar os ETFs seriam rejeitados pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a SEC. O regulador tem até a próxima quinta-feira, 23, para divulgar sua decisão sobre os pedidos, mas analistas indicavam um pessimismo com as chances de aprovação.