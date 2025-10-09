Future of Money

Bitcoin é 'alternativa monetária global' e Ethereum é 'aposta em blockchain', diz BlackRock

Jay Jacobs, head de Equity ETFs da BlackRock, afirma que investidores têm motivos diferentes para investir nas duas maiores criptomoedas do mundo

BlackRock: executivo explica teses diferentes para bitcoin e ether (BlackRock/Divulgação/Divulgação)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 16h04.

Jay Jacobs, head de Equity ETFs da BlackRock, afirmou na última segunda-feira, 6, que os motivos dos investidores para investir no bitcoin ou no ether são diferentes. O executivo ressaltou que as duas criptomoedas ocupam, hoje, posições distintas nos portfólios, com teses específicas na visão do mercado.

Em entrevista à CNBC, Jacobs classificou o bitcoin como uma "alternativa monetária global", o que lhe dá características específicas. "Ele é mais semelhante, nesse sentido, à história do ouro", comentou. A visão do executivo da BlackRock reflete uma tese cada vez mais aceita no mercado de que a criptomoeda seria uma espécie de "ouro digital".

"Já a Ethereum é, na verdade, uma aposta na tecnologia blockchain e em outras maneiras de usá-la por meio de coisas como stablecoins e tokenização", destacou. Nesse sentido, Jacobs acredita que "a ascensão das stablecoins e da tokenização e o maior entusiasmo em torno da tecnologia blockchain muitas vezes leva os investidores à Ethereum".

"Esse entusiasmo realmente se espalhou e gera muito interesse. Vemos investimentos fluindo para o nosso ETF de ether, pois as pessoas querem explorar esse tema potencialmente muito disruptivo", comentou o executivo. A BlackRock lançou um ETF da criptomoeda em julho de 2024.

Avanço da tokenização

Também durante a entrevista, Christian Magoon, CEO da Amplify ETFs, disse que a tokenização de ativos e as stablecoins vão ser "muito disruptivas". "Isso vai criar eficiências em termos de custo e tempo para os investidores. Então, achamos que isso será ótimo e realmente trará os mercados de capitais para o século 21".

"Achamos que o blockchain é a maneira de fazer isso. Há uma variedade de casos de uso em torno do blockchain, como stablecoins ​​para pagamentos", avalia. O executivo destacou a evolução regulatório positivo para o mercado ao longo deste ano, e espera que a tokenização de ativos, inclusive ações e imóveis, avance em breve.

O principal destaque nessa área foi a aprovação e sanção em julho do Genius Act, que cria um arcabouço regulatório específico para as stablecoins nos Estados Unidos. A expectativa é que a lei facilite a entrada de empresas tradicionais do mercado e incentive projetos com essas criptomoedas.

"É um tema importante que impactará não apenas a tecnologia, mas também as fintechs e, claro, a comunidade
de criptomoedas", pontuou. "Acreditamos que o cenário positivo vai continuar, especialmente devido ao atual
governo [dos EUA] e algumas das medidas regulatórias que estamos vendo, bem como o movimento grandes players do mercado de capitais".

