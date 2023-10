Bitcoin dispara mais de 10% em um dia com pico no otimismo sobre ETF de bitcoin nos EUA

Nesta segunda-feira, 16, o bitcoin chegou perto dos US$ 30 mil após um grande pico no otimismo de investidores sobre a aprovação de um ETF de bitcoin à vista nos EUA. Ainda inédito no país, o ETF pode trazer mais de R$ 150 bilhões para o mercado cripto, segundo os analistas da NYDIG.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 28.037, mas chegou a superar os US$ 29 mil esta manhã, acumulando uma alta de mais de 10% em um dia. Agora, a alta recua para 4,2%, de acordo com dados do CoinGecko.

O movimento de alta contraria as expectativas de especialistas da Coinbase, que afirmaram em um relatório na última semana que a aprovação de um ETF de bitcoin à vista nos EUA já estaria "parcialmente precificada".

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

As expectativas foram escalando ao longo do final de semana depois que o prazo para que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) entrasse com um recurso no processo contra a Grayscale expirou. O processo trata da transição do GBTC, um dos maiores fundos de bitcoin, em um ETF.

“A percepção que a aprovação (ou melhor, conversão) do ETF pode ocorrer em breve tem animado o mercado, uma vez que a expectativa do mercado era de que a liberação por parte da SEC, caso viesse, aconteceria somente entre dezembro e janeiro. Com a ‘aceitação’ da SEC em não recorrer da decisão jurídica, a 'CVM americana' deve começar as conversas com a Grayscale para viabilizar o produto, que pode ser lançado antes do prazo estimado anteriormente”, comentou Thiago Rigo, analista da Titanium Asset Management.

“Com a aprovação do ETF da Grayscale, devem se seguir a ele produtos de investimento do mesmo tipo de gestoras como BlackRock, Fidelity, Invesco e Ark Invest, que inclusive alterou seu pedido de ETF recentemente com mudanças que devem agradar à SEC. Além dessas gestoras trilionárias, a aprovação dos ETFs também envolve empresas criptonativas como a Coinbase, o que torna os produtos lucrativos também para empresas que já estão inseridas no ecossistema cripto”, acrescentou ele.

Suposta aprovação

Ainda durante a manhã desta segunda-feira, 16, uma notícia falsa de que o ETF de bitcoin à vista da BlackRock teria sido aprovado circulou pelas redes sociais. Até que a assessoria da gestora, que é a maior do mundo, negasse a notícia ao Fox Business, o bitcoin chegou a subir mais de 7% no período de uma hora.

🚨BlackRock has just confirmed to me that this is false. Their application is still under review. https://t.co/XIfIWZ0Ule — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) October 16, 2023

"A BlackRock acabou de confirmar que isso é falso. A solicitação ainda está sob análise", publicou Eleanor Terrett, da Fox Business, no X (antigo Twitter).

Desde que a gestora de mais de US$ 7,5 trilhões em ativos solicitou a aprovação de um ETF de bitcoin à vista nos EUA, as expectativas de especialistas e investidores cresceram muito sobre a possibilidade do investimento estar disponível em breve no país. Até o momento, a SEC aprovou apenas ETFs de futuros de bitcoin e de ether nos EUA.

Criptomoedas hoje

Apesar do protagonismo do bitcoin nesta segunda-feira, 16, outras criptos também apresentaram altas significativas.

O ether, segunda maior criptomoeda do mundo em valor de mercado, subiu 1,37% nas últimas 24 horas e é cotado a US$ 1.575 no momento. A moeda nativa da rede Ethereum também chegou a se beneficiar do movimento de alta da manhã, quando esteve cotada a US$ 1.625.

De acordo com os analistas do Standard Chartered, o ether pode subir mais de 400% até o fim de 2026.

A SOL, nativa da rede Solana, se destaca subindo 6,47% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Recentemente, a corretora falida FTX fez o staking de boa parte de seu patrimônio restante na criptomoeda, que é atualmente a sétima maior do mundo em valor de mercado.

Cardano, XRP, Polygon e Chainlink também sobem 2,3%, 2%, 1,7% e 2,1% nas últimas 24 horas, respectivamente.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok