Ethereum pode subir mais de 400% até o fim de 2026, diz Standard Chartered

Um relatório recente do banco Standard Chartered afirmou que o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, pode subir mais de 400% para US$ 8 mil até 2026. No momento, a criptomoeda já é a segunda maior do mundo em valor de mercado, mas é cotada a cerca de US$ 1.500.

Geoff Kendrick, head de research do Standard Chatered, escreveu no relatório que os casos de uso da Ethereum nos setores de jogos e tokenização vão impulsionar o preço da criptomoeda cinco vezes nos próximos três anos.

O uso massificado dos tokens e criptomoedas em jogos pode gerar uma “demanda significativa” por ether. Atualemente a Ethereum é um dos principais blockchains que permitem o uso para tokenização, jogos, NFTs, metaverso, entre outros.

“É importante ressaltar que isso deve fornecer exemplos de ‘prova de conceito’ em que indústrias do mundo real entram em rede para explorar os benefícios do Ethereum em relação às configurações existentes. Esperamos desenvolvimentos significativos nestas frentes até 2025-26”, disse o especialista no documento.

Alta de mais de 400%

Atualmente, o ether opera em queda de 68% desde sua máxima histórica em 2021, quando chegou a custar US$ 4.891. Ainda assim, as projeções do Standard Chartered prevêem uma alta que praticamente dobraria o preço da máxima histórica.

Depois de um ano da “The Merge”, uma das atualizações mais importantes da Ethereum, vem em 2024 o halving do bitcoin, que cortará a emissão da principal criptomoeda pela metade. Esse evento também pode ajudar a impulsionar o preço do ether, já que “deve ajudar a levantar os barcos”, segundo Geoff Kendrick.

Até o final do próximo ano, o ether pode estar custando US$ 4 mil, segundo as projeções do head de research do Standard Chartered.

