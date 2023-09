Gestora ganha permissão nos EUA para oferecer ETF de futuros de bitcoin e ether

A gestora de ativos Valkyrie afirmou nesta sexta-feira, 29, que recebeu permissão da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, para negociar seu fundo negociado em bolsa (ETF, na sigla em inglês) de futuros de bitcoin em um fundo misto, com exposição também a contratos de preços futuros de ether. A nova operação deverá começar na próxima semana.

Em um comunicado enviado para o site CoinDesk, a Valkyrie informou que o seu ETF Valkyrie Bitcoin Strategy já teria iniciado a exposição a contratos futuros de ether, o que o tornaria o "primeiro fundo dos Estados Unidos com a oferta de exposição aos futuros de ether e bitcoin de uma vez".

Ainda segundo a gestora, a SEC teria concedido a licença necessária a operação depois que a Valkyrie atualizou os seus dados compartilhados com o regulador, explicando os riscos atribuídos à operação e os métodos adotados para proteger os investidores do seu fundo.

A Valkyrie disse ainda que a nova composição do ETF, combinando futuros de bitcoin e ether, só estará formalmente ativa na próxima terça-feira, 3. Além disso, ele passará a se chamar Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy, mas a sua sigla de negociação na bolsa de Nasdaq, nos Estados Unidos, será mantida como BTF.

Algumas horas depois de emitir o comunicado, a Valkyrie divulgou uma nova atualização para o mercado informando que iria se desfazer das aquisições realizadas nesta sexta-feira de contratos futuros de ether. De acordo com a gestora, os contratos só poderão ser adquiridos na própria terça-feira.

Sabia que você pode investir em bitcoin, ether e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

ETF de futuros de ether

A aprovação para a mudança na estrutura do fundo da Valkyrie ocorre em meio à iminência da aprovação por parte da SEC de pedidos de lançamento de ETF exclusivos de futuros de ether. Analistas da Bloomberg projetam que esses produtos podem ser lançados já na próxima segunda-feira, 2.

James Seyffart, da Bloomberg, afirma que, no momento, três ETFs exclusivos de futuros de ether e quatro mistos de futuros de bitcoin e ether já estariam prontos para serem lançados nos próximos dias. A Bloomberg acredita que a SEC vai agilizar as aprovações devido a uma iminente paralisação no governo dos EUA.

O processo tem beneficiado o preço do ether, que avança mais de 4,6% no acumulado da semana. O motivo é a perspectiva de que o lançamento desses ETFs nos Estados Unidos gere um fluxo maior de capital para o ativo, ajudando na sua valorização.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok