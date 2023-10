SEC perde prazo para recorrer em processo sobre ETF de bitcoin da Grayscale

No processo, a Grayscale afirmou que o regulador não aplicou corretamente a exigência de haver um "mercado regulado com tamanho relevante" para o lançamento do ETF. O mercado serviria como fornecedor de dados para garantir que o fundo acompanhe os preços do ativo. A empresa indicou o mercado de preços futuros da criptomoeda na Bolsa de Chicago, mas a SEC não aceitou.

A Justiça dos Estados Unidos aceitou o argumento da Grayscale de que a autarquia analisou o caso de forma diferente das solicitações aprovadas para ETFs de preços futuros, o que violaria a lei.

"A rejeição da proposta da Grayscale foi arbitrária e caprichosa porque a SEC não conseguiu explicar o seu tratamento diferente para produtos similares. Por isso, concedo a petição da Grayscale e anulo o pedido", definiu o juiz responsável pelo caso. Na visão do juiz, a SEC não apresentou uma justificativa razoável para diferenciar os ETFs de preços futuros de bitcoin com os ETFs à vista, tornando a decisão nula.

Na prática, a decisão judicial fez com que a SEC perdesse o seu principal argumento usado para rejeitar pedidos de ETF à vista de bitcoin nos Estados Unidos. Entretanto, isso não significa que os fundos serão aprovados automaticamente, já que o regulador ainda pode criar uma nova justificativa para rejeitá-los.

Mas esse não parece ser o cenário mais provável no momento. A decisão da SEC de não entrar com um recurso no caso animou o mercado e reforçou as projeções de uma aprovação iminente do ETF, que ocorreria na esteira do sinal verde para o lançamento de ETFs de futuros de ether. A Bloomberg elevou para mais de 90% a chance de aprovaçaõ até o início de 2024.

Já nesta segunda-feira, 16, o mercado voltou a operar com otimismo e o bitcoin chegou a subir mais de 10% em poucos minutos, refletindo a combinação da notícia do processo entre a Grayscale e a SEC e uma informação falsa de aprovação de um pedido de ETF da BlackRock.

"Com a 'aceitação' da SEC em não recorrer da decisão jurídica, a 'CVM americana' deve começar as conversas com a Grayscale para viabilizar o produto, que pode ser lançado antes do prazo estimado anteriormente. Com a aprovação do ETF da Grayscale, devem se seguir a ele produtos de investimento do mesmo tipo de gestoras como BlackRock, Fidelity, Invesco e Ark Invest", avalia Thiago Rigo, analista da Titanium Asset.