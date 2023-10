Aprovação de ETF de bitcoin à vista nos EUA pode já estar precificada, diz analista da Coinbase

Grandes empresas como a BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, buscam a aprovação da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para um ETF de bitcoin à vista nos EUA. A expectativa é que a aprovação do fundo, ainda inédito no país, pode trazer mais de R$ 150 bilhões para o mercado cripto. No entanto, especialistas da Coinbase apontaram em um relatório recente que isso pode demorar mais do que se imagina e a aprovação pode já estar precificada no mercado.

Segundo David Duong, head de research da Coinbase Institutional, a aprovação já foi “parcialmente precificada”. Desde que a BlackRock solicitou a aprovação, o bitcoin já subiu cerca de 8%, de acordo com dados da CoinDesk. As outras criptos, no entanto, não tiveram o mesmo desempenho no período.

“Acreditamos que a divergência no desempenho do bitcoin e de outros tokens mostra que a aprovação potencial de um ou mais ETPs de bitcoin à vista já foi parcialmente precificada”, disse David Duong no último relatório mensal enviado aos assinantes na quinta-feira, 12.

"Isso torna menos claro quanto mais o bitcoin poderia subir se ocorresse uma decisão favorável da SEC. Ou seja, no caso de uma ou mais aprovações, acreditamos que poderia haver influxos líquidos significativos, mas isso pode levar algum tempo para se materializar, enquanto os mercados tendem a ser impacientes", acrescentou.

Expectativas de R$ 150 bilhões

As expectativas são de fato bastante altas para a decisão, que já foi adiada pela SEC algumas vezes. Especialistas do JPMorgan disseram que a autarquia deve aprovar os ETFs de bitcoin à vista “para não passar vergonha” e junto com halving do bitcoin, estes são os dois principais acontecimentos apontados por especialistas que podem impulsionar o preço da criptomoeda para novas máximas.

No momento, o bitcoin é cotado a cerca de US$ 27 mil, com queda de mais de 61% desde sua máxima histórica, de US$ 69 mil em novembro de 2021.

Apesar da opinião não tão otimista, o head de research da Coinbase destacou que o impacto da aprovação do ETF à vista de bitcoin vai muito além do preço e dos fluxos de entrada. Para ele, seria uma “mudança tácita” no ambiente regulatório dos EUA, o que pode ser interpretado como um “bom presságio” para o valuation do mercado.

