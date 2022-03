Bitcoin dispara 15%, rompe resistência e aumenta otimismo no mercado

Por Lucas Costa*

A noite de domingo foi marcada pelo aumento de força do bitcoin e rompimento da importante resistência dos US$ 45 mil, confirmando a acumulação que citamos em textos anteriores. O movimento do principal criptoativo rompeu o topo do dia 11 de fevereiro e tem perspectivas de melhora, caso os dias de alta tenham continuidade.

O gráfico diário mostra o preço fazendo o rompimento da resistência citada e se aproximando da média móvel de 200 períodos, que é um dos principais indicadores da Análise Técnica e monitorado por diversos players. O estudo de Fibonacci pode ser feito usando como referência o movimento de queda com topo em US$ 69,19 mil e fundo em US$ 32.837, que tem as retrações de 61,8% em US$ 55.303 e 76,4% em US$ 60.611. A análise do movimento pode ficar ainda mais detalhada se observamos o movimento de recuperação, que formou uma figura de pivô de alta, que também pode ser projetada por Fibonacci e tem objetivos em US$ 56.566 (61,8%) e US$ 64.315 (100%).

As regiões de confluência de Fibonacci são caracterizadas por faixas estreitas de preço que possuem relações com diversas formas de projeção de movimento. Acredita-se que níveis que são retrações de Fibonacci, e ao mesmo tempo alvo de outras pernadas, possuem uma maior probabilidade de serem alcançadas, atuando como uma espécie de “ímã” do preço.

O cenário do bitcoin é de um movimento que temos zonas de preço bem definidas como confluências de Fibonacci. O movimento de queda tem retrações (azul) em US$ 55.303 e US$ 60.611, enquanto a projeção do pivô (laranja) tem alvos em US$ 55.303 e US$ 60.611. Acreditamos que os próximos dias podem ter continuidade na alta, caso o preço rompa a média móvel de 200 períodos em US$ 48.295, com probabilidade de teste entre os US$ 55.303 e US$ 56.565 (primeira região da confluência).

Ethereum (ETH/BTC)

O par ETH/BTC apresenta uma leve recuperação, mas segue lateralizado perto dos 0,07082BTC. O gráfico diário mostra a formação de uma linha de tendência de baixa, que foi rompida e mostra leve recuperação O nosso estudo continua acompanhando a pernada de alta com fundo em 0,05930BTC e topo em 0,08865BTC, que pode ser usada para determinar as retrações de Fibonacci (regiões de correção baseadas em proporções de movimento). O cenário de curto prazo tem um movimento lateral e tem a média móvel de 200 períodos como resistência próxima em 0,07223BTC. Acreditamos que o momento ainda não é de compras, sendo necessário o aumento no volume de negociação e rompimento da média móvel de 200 períodos (laranja).

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok