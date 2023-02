Bitcoin despenca após investigações da SEC contra cripto; descubra se queda pode continuar

Nesta sexta-feira, 10, o bitcoin e as principais criptomoedas voltaram a apresentar queda após um janeiro bastante otimista. Movimentando US$ 99,3 bilhões nas últimas 24 horas, o setor enfrenta mais polêmicas com investigações da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

Cotado em US$ 21.841, o bitcoin caiu 4% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinGecko. Apesar de ter perdido o patamar de US$ 23 mil que vinha sustentando nos últimos dias, a maior criptomoeda do mundo ainda mantém alta de cerca de 31% desde o início de janeiro até agora.

Já o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, apresenta alta ainda maior nas últimas 24 horas. Cotado a US$ 1.542, a queda do ether chega a quase 6%.

Quanto às investigações nos Estados Unidos, a “CVM dos EUA” anunciou que a corretora de criptomoedas Kraken deve encerrar o seu programa de renda passiva em criptomoedas e pagar uma multa de US$ 30 milhões, o equivalente a R$ 157,8 milhões).

Conhecido como staking, o serviço de renda passiva funciona da seguinte forma: usuários depositam diretamente criptomoedas em uma rede blockchain ou então destinam parte dos ativos que possuem para uma exchange, que faz o depósito pelo usuário. No caso das corretoras, os programas costumam oferecer retornos mensais, em uma espécie de renda passiva.

De acordo com a SEC, o serviço configura como um valor mobiliário, e por isso precisaria ter sido registrado junto ao órgão regulador antes do seu lançamento. O motivo é que "quando os investidores fornecem tokens para provedores de staking como serviço, eles perdem o controle desses tokens e assumem os riscos associados a essas plataformas, com muito pouca proteção".

Além da Kraken, a Paxos, emissora da criptomoeda de valor estável Pax Dollar e parceira cripto de grandes empresas brasileiras como Nubank, Mercado Pago e PicPay, estaria supostamente sendo investigada nos Estados Unidos pelo Departamento de Serviços Financeiros de Nova York.

“Apesar de agressivo, vejo o movimento de ontem nas criptomoedas bastante normal, retraiu com a mesma força que subiu no mês passado. Minha visão é que pode cair ainda mais antes de voltar a subir, ainda mais com a formação de ‘bull trap’ no S&P 500, que ocorre quando o preço falha na tentativa de romper um topo anterior”, comentou Fernando Pereira, gerente de conteúdo da BitGet.

Além do bitcoin e do ether, outras criptomoedas apresentaram quedas ainda mais significativas, de acordo com dados do CoinMarketCap:

• Solana (SOL): - 8,4%

• Polkadot (DOT): - 9%

• Avalanche (AVAX): - 8,9%

• Chainlink (LINK): - 9,8%

