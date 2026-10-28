Bitcoin sobe com cautela em dia de decisão de juros nos EUA

O bitcoin opera em alta nesta quarta-feira, 28, antes da decisão de juros do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, que ocorre hoje à tarde.

A plataforma de mercado preditivo, Polymarket, aponta para 95% de chance de manutenção dos juros no patamar atual, na faixa de 3,75% a 4% ao ano. Apesar da expectativa praticamente unânime, os investidores devem se atentar ao discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, depois da decisão.

Às 10h37 (horário de Brasília) o bitcoin subia 0,7% em um período de 24 horas, cotado a US$ 80.710.

Do lado gráfico, a criptomoeda se encontra em uma lateralização cada vez mais estreita depois de ter caído abaixo dos US$ 80 mil no começo da semana. O ativo tem como próximo patamar de resistência o preço-médio de compra dos investidores de curto prazo, próximo dos US$ 80,8 mil.

Se superar esse nível com uma força compradora consistente, pode alcançar patamares mais elevados, como a resistência dos US$ 84 mil.

Gráfico do bitcoin em 28 de outubro de 2026

ETFs e indicadores

Ontem, foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 176 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA. O maior alvo do fluxo comprador foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 151,5 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi negativo em US$ 60,2 milhões.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas subiu dos 44 para os 46 pontos desde a véspera. Assim, o sentimento do mercado se mantém na zona considerada "neutra".

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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