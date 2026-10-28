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Bitcoin sobe com cautela em dia de decisão de juros nos EUA

Investidores tentam se animar com as criptomoedas na expectativa por manutenção da taxa de juros dos EUA, mas discurso de Kevin Warsh pode trazer volatilidade

(Reprodução/Reprodução)

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Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 10h50.

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O bitcoin opera em alta nesta quarta-feira, 28, antes da decisão de juros do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, que ocorre hoje à tarde.

A plataforma de mercado preditivo, Polymarket, aponta para 95% de chance de manutenção dos juros no patamar atual, na faixa de 3,75% a 4% ao ano. Apesar da expectativa praticamente unânime, os investidores devem se atentar ao discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, depois da decisão.

Às 10h37 (horário de Brasília) o bitcoin subia 0,7% em um período de 24 horas, cotado a US$ 80.710.

Do lado gráfico, a criptomoeda se encontra em uma lateralização cada vez mais estreita depois de ter caído abaixo dos US$ 80 mil no começo da semana. O ativo tem como próximo patamar de resistência o preço-médio de compra dos investidores de curto prazo, próximo dos US$ 80,8 mil.

Se superar esse nível com uma força compradora consistente, pode alcançar patamares mais elevados, como a resistência dos US$ 84 mil.

Gráfico do bitcoin em 28 de outubro de 2026

Gráfico do bitcoin em 28 de outubro de 2026

ETFs e indicadores

Ontem, foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 176 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA. O maior alvo do fluxo comprador foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 151,5 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi negativo em US$ 60,2 milhões.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas subiu dos 44 para os 46 pontos desde a véspera. Assim, o sentimento do mercado se mantém na zona considerada "neutra".

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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