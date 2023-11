Bitcoin beira US$ 38 mil e atinge novo recorde de preço em 2023

Nesta sexta-feira, 24, o bitcoin atingiu um novo recorde de preço em 2023. A criptomoeda, que já acumula cerca de 128% de alta no ano, chegou a ser cotada em quase US$ 38 mil, o maior preço dos últimos 12 meses.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 37.689, com alta de 1,34% nas últimas 24 horas. No entanto, a maior criptomoeda do mundo chegou a ser cotada a US$ 37.978, de acordo com dados do CoinMarketCap.

O bitcoin vem em uma escalada de alta que já dura boa parte de 2023, conforme gigantes do mercado financeiro se interessam pela criptomoeda, como BlackRock e Fidelity. O cenário macroeconômico com uma postura mais branda do banco central norte-americano em relação à taxa de juros do país também colabora para o otimismo de investidores.

No entanto, Fernando Pereira, gerente de conteúdo da BitGet, aponta que o bitcoin não deve subir muito além dos US$ 38 mil no momento.

"O bitcoin segue sendo distribuído próximo de US$ 38 mil e dificilmente deve subir muito mais do que isso antes de recuar. A oferta ali presente é muito alta para ser absorvida sem o mercado pegar impulso", disse ele.

Criptomoedas hoje

O ether, a segunda maior criptomoeda do mundo em valor de mercado, ultrapassa a marca de US$ 2 mil. Cotado a US$ 2.100 no momento, a criptomoeda nativa da rede Ethereum subiu 2,23% nas últimas 24 horas e acumula alta de cerca de 75% em 2023.

Além das duas maiores do mundo, Avalanche (AVAX) é a única entre as 20 maiores por valor de mercado que sobe mais de 2% nas últimas 24 horas, segundo o CoinMarketCap. A criptomoeda subiu 2,12% no período.

As notícias sobre a Binance, maior corretora cripto do mundo que terá de pagar multas bilionárias e sair dos Estados Unidos, não parecem ter afetado significativamente a cotação das principais criptomoedas. Changpeng Zhao, então CEO da empresa, renunciou de seu cargo e assumiu erros na última terça-feira, 21.

A BNB, criptomoeda da Binance, sobe 0,67% nas últimas 24 horas. No cenário semanal, a BNB acumula queda de 3,23%.

