Bitcoin beira US$ 38 mil e recua em cenário macroeconômico favorável

Nesta quinta-feira, 16, o bitcoin chegou a quase US$ 38 mil, um novo recorde de preço no último ano. Analistas apontam que o movimento pode ter sido impulsionado por uma esperança geral do mercado de que o ciclo de alta nos juros dos Estados Unidos chegou ao fim.

No momento, a maior criptomoeda do mundo em valor de mercado é cotada a US$ 36.838, com alta de 2% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

O bitcoin chegou a US$ 37.964 entre a noite de quarta-feira e a manhã de quinta-feira. Este é o maior preço da criptomoeda no último ano, depois de um longo período de quedas que ficou conhecido como “inverno cripto”.

“Pode-se implicar que essa alta se dá pelo mercado precificando um cenário macroeconômico que favorece a batalha contra a inflação nos EUA”, comentou João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

“CPI na terça-feira e PPI ontem, índices de inflação dos EUA, ambos vieram abaixo da expectativa do mercado. Deflação de bens continuando: preço de carros usados caiu pelo quinto mês consecutivo, comida e energia caindo. Isso tudo traz esperança pro mercado de que o ciclo de alta nos juros chegou ao fim”, acrescentou o especialista à EXAME.

Segundo ele, um cenário macroeconômico abre espaço para altas, elevando a esperança do mercado.

Criptomoedas hoje

O ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 2.034 e sobe aproximadamente 1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Entre as 20 maiores criptomoedas por valor de mercado, no entanto, a de maior destaque é a AVAX, da rede Avalanche, que sobe 19,66%.

SOL, da rede Solana, que foi recomendação do BTG em agosto, acumula alta de 527% desde o início do ano. Na época, a criptomoeda subia aproximadamente 130% no mesmo período. Apesar disso, nas últimas 24 horas, a SOL subiu apenas 0,60%, de acordo com dados do CoinMarketCap.

ADA, da rede Cardano, acumula alta de 5% nas últimas 24 horas, sendo cotada a US$ 0,3902.

