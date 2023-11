Usuário paga R$ 15 milhões em taxa de transferência de bitcoin e bate recorde

Um usuário pagou nesta semana a maior taxa em dólares já registrada para realizar uma transferência de bitcoins para outra carteira digital. A operação envolveu o pagamento de uma taxa de 85,2 unidades da criptomoeda equivalentes a um total de US$ 3,1 milhões (R$ 15 milhões, na cotação atual).

Apesar de ser a oitava maior taxa já paga em termos de bitcoin, o valor é o maior em dólares, refletindo também uma valorização da criptomoeda em relação à moeda norte-americana. Especialistas e investidores do mundo cripto especulam que o valor acabou sendo pago erroneamente.

Dados registrados na rede blockchain da criptomoeda indicam que a operação envolveu o envio de 139,4 unidades do ativo, equivalentes a cerca de US$ 5,2 milhões. Entretanto, o endereço que recebeu a transferência acabou tendo um saldo de pouco mais de US$ 2 milhões, devido à taxa.

A responsável por validar a transição e receber a taxa paga foi a AntPool, uma rede de mineradores do bitcoin controlada pela empresa Bitmain. Até o momento, a rede não publicou nenhum comunicado com um posicionamento sobre o caso, mas no passado mineradores já devolveram taxas pagas por engano.

Taxa para transferir bitcoins

O funcionamento da rede do bitcoin envolve o pagamento de uma taxa padrão para realizar qualquer movimentação no blockchain. Cada transferência entra em uma fila de validação, cujo processo é conhecido como mineração. Atualmente, os mineradores também recebem uma recompensa de 6,25 unidades do ativo para cada validação.

Entretanto, usuários podem acelerar o processo e "furar" a fila a partir do pagamento de uma taxa maior, que efetivamente é a recompensa obtida pelo minerador ao processar a movimentação. Apesar da prática resultar em taxas maiores, o valor pago nesta semana é atípico.

Mas essa não é primeira vez que um usuário paga acidentalmente uma taxa de transação recorde para transferir bitcoins. Em setembro deste ano, a Paxos pagou acidentalmente uma taxa de transação de US$ 500 mil para movimentar US$ 2 mil na criptomoeda. Nesse caso, o minerador que verificou a transação devolveu o valor.

Considerando apenas o valor pago em bitcoins, a maior taxa já registrada na rede foi de 291 unidades do ativo, paga em 2016. Naquele ano, porém, o preço da criptomoeda em relação ao dólar era significativamente menor, o que resultou em um valor menor considerando a moeda norte-americana.

