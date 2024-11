Cathie Wood, "queridinha de Wall Street", diz que bitcoin "ainda tem um longo caminho a percorrer"

O bitcoin pode ter atingido recentemente uma nova máxima histórica acima de US$ 90 mil, mas Cathie Wood, da Ark Invest, afirma que ele ainda tem “um longo caminho a percorrer”.

Ela apontou que a Ark foi o primeiro gestor de ativos público a obter exposição ao bitcoin em 2015, a US$ 250, “e ainda a US$ 90 mil, achamos que temos um longo caminho a percorrer”, afirmou em uma entrevista ao programa Squawk Box da CNBC em 15 de novembro.

Wood disse que o impulso contínuo será impulsionado pela “desregulamentação”, uma das coisas mais importantes esperadas da nova administração dos Estados Unidos.

Ela afirmou que o bitcoin agora está sendo visto como uma nova classe de ativos. “É uma nova classe de ativos e o que isso significa é que instituições e alocadores de ativos estão dizendo: ‘esse ativo está se comportando de forma diferente de todos os nossos outros ativos e precisamos incluí-lo’.”

Wood também reiterou sua previsão de preço para os próximos cinco anos:

“Temos uma meta para 2030 em nosso caso base, que é em torno de US$ 650 mil; em nosso caso otimista, está entre US$ 1 milhão e US$ 1,5 milhão.”

O preço do bitcoin atingiu uma nova máxima histórica de US$ 93.477 em 13 de novembro, segundo a CoinGecko. Ele ainda não entrou em descoberta de preço acima desse nível e recuou levemente alguns dias após o pico, mas voltou a superar os US$ 90 mil durante o início das negociações em 18 de novembro.

Em 16 de novembro, Wood afirmou que, com base em análises on-chain, “o mercado em alta do bitcoin está em boa forma”, antes de acrescentar:

“Após o halving em abril, o crescimento na oferta de bitcoin caiu para 0,9%, abaixo do crescimento de longo prazo na oferta de ouro pela primeira vez!”

Em um vídeo postado no X em 11 de novembro, Wood disse que “desarmar” os reguladores financeiros, como a Comissão de Valores Mobiliários (SEC), combinado com um foco na inovação tecnológica em inteligência artificial, ativos digitais e outros campos, “provavelmente irá impulsionar a economia dos EUA”.

