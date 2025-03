Binance quer "liderar indústria cripto" no Brasil; veja planos da corretora

O mercado cripto está evoluindo rapidamente, e grandes players como a Binance têm um papel fundamental nesse processo. Com a entrada de investidores institucionais, regulamentações cada vez mais claras e a crescente adoção global, o que podemos esperar para o futuro das criptomoedas?

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Para responder essa e outras questões, o podcast Future of Money recebeu Guilherme Nazar, VP da Binance para a América Latina, que compartilha sua visão sobre os desafios da regulação, o impacto das condições econômicas no Brasil e no mundo, e o que pode acelerar ainda mais o crescimento do setor. Assista ao vídeo e confira:

Esse foi um projeto de anos, quase três anos, desde que iniciaram as conversas internas de uma possível aquisição, chegar na aquisição e aí passar por todo o pleito regulatório do Banco Central. As turbulências da indústria também criaram esses obstáculos, deixaram a trajetória um pouco mais longa. Mas, a gente sempre entendeu que diante da nossa abrangência, da nossa magnitude, é importante ter o respaldo, você ter uma entidade regulada", disse Guilherme Nazar.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

"A gente quer deixar claro que os nossos interesses, os nossos objetivos para o Brasil é de longuíssimo prazo. A gente não veio aqui para passear, a gente veio aqui para ficar. A empresa veio aqui para, de fato, ficar e poder contribuir e liderar essa indústria. E aí, é importantíssimo que também tenha esse algo para balancear. Então, que sejamos

regulados", acrescentou.

"Então, no primeiro momento, para o usuário em si, não tem uma grande mudança, mas a gente espera que com o mercado regulado a gente possa alavancar com melhores produtos, melhores ofertas, se utilizando de determinadas licenças que hoje nós temos. Faz parte do nosso plano", concluiu o VP da Binance para a América Latina.

Se preferir, nos acompanhe no Spotify:

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok