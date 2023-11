Binance perde quase R$ 5 bilhões em investimentos após saída de CEO

A corretora de criptomoedas Binance teve um fluxo de retirada de cerca de US$ 950 milhões (quase R$ 5 bilhões, na cotação atual) nas últimas 24 horas, refletindo um pessimismo entre alguns investidores após o anúncio da saída de Changpeng Zhao do cargo de CEO da empresa.

Os dados, reunidos pela plataforma Nansen, apontam que as retiradas se concentraram nas criptomoedas USDT — uma stablecoin pareada ao dólar —, bitcoin, ether e BNB, uma criptomoeda ligada à Binance mas que não é diretamente controlada pela exchange. A BNB também é o ativo mais prejudicado pela queda de Zhao.

Ao mesmo tempo, a Nansen destacou que, nas últimas horas, houve uma estabilização dos fluxos de entrada e saída de fundos na Binance. O total de ativos sob custódia da exchange cresceu nas últimas 12 horas, passando de US$ 64,6 bilhões para US$ 65,2 bilhões, considerando entradas e valorizações de preço no período.

A Nansen destacou ainda que, no passado, a corretora de criptomoedas chegou a registrar fluxos de retirada mais significativos, sem sofrer com problemas de liquidez. Foi o caso das retiradas em junho de 2023, após a SEC processar a Binance, e em dezembro de 2022, em meio a rumores de insolvência após a falência da FTX.

Here's our latest update on @binance, 12 hours after our previous one

At the time of writing, withdrawals are continuing, and we're not seeing a mass exodus of funds

Over the past hour on Ethereum, Binance has a $17M negative netfow (more leaving the exchange than what's… pic.twitter.com/yQPtMl5ue8

— Nansen 🧭 (@nansen_ai) November 22, 2023