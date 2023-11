Bitcoin recua e criptomoeda da Binance despenca após saída de CEO e acordo com autoridades

Nesta quarta-feira, 22, o mercado de criptomoedas reage às últimas notícias sobre a Binance, maior corretora cripto do mundo. Movimentando US$ 62,2 bilhões nas últimas 24 horas, o setor possui valor de mercado de US$ 1,4 trilhões.

O bitcoin, que domina 51,8% do mercado, recua 1,57% nas últimas 24 horas para US$ 36.608, de acordo com dados do CoinMarketCap. A maior criptomoeda do mundo não está ligada ao escândalo da Binance e mantêm alta de mais de 120% desde o início do ano.

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é uma das poucas criptomoedas entre as 20 maiores do mundo no verde no momento. Cotado a US$ 2.026, o ether sobe cerca de 0,7% nas últimas 24 horas.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Criptomoeda da Binance despenca

A BNB, criptomoeda da Binance, acumula queda de 10% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Cotada a US$ 234,40, a criptomoeda é a única que ainda possui laços com a corretora após o encerramento das operações com a Binance USD, a stablecoin da Binance, em agosto deste ano.

A queda recente da BNB ocorre após Changpeng Zhao, ex-CEO da Binance, renunciar do cargo como parte de um acordo da corretora com as autoridades norte-americanas. A corretora ainda terá que pagar bilhões em multas e fará uma “saída completa” do país depois de investigações que envolviam a quebra de sanções e lavagem de dinheiro.

Atualmente, a BNB é a quarta maior criptomoeda do mundo, com US$ 35,4 bilhões em valor de mercado.

Criptomoedas hoje

Além da BNB, outras criptomoedas entre as 20 maiores do mundo apresentam queda nesta quarta-feira, 22.

Confira os dados das últimas 24 horas, de acordo com o CoinMarketCap:

• XRP: - 2,93%

• Solana (SOL): - 1,90%

• Cardano (ADA): - 2,24%

• Avalanche (AVAX): - 5,51%

• Polygon (MATIC): - 4,42%

• Polkadot (DOT): - 2,04%

• Litecoin (LTC): - 5,49%

