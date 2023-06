Investidores retiram quase R$ 15 bilhões da Binance após processo da SEC

A corretora de criptomoedas Binance registrou mais de US$ 3 bilhões (R$ 15 bilhões, na cotação atual) em saques nas 24 horas posteriores à abertura de processo pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) contra a exchange, acusada de violar leis do país.

Dados da plataforma de inteligência de mercado Nansen apontam que a Binance registrou um saldo negativo entre saques e depósitos de US$ 1,43 bilhão após o anúncio da SEC. Ao mesmo tempo, a Binance.US - subsidiária da empresa nos EUA e alvo do processo - teve um saldo positivo de US$ 78 mil, com US$ 126 mil em depósitos. Apesar de significativo, os saques foram inferiores aos enfrentados pela empresa em dezembro de 2022.

Já nesta quarta-feira, 7, a Nansen observou que "os fundos sendo retirados da Binance e da Coinbase estão muito menos negativos que as saídas observadas nas 24 horas posteriores ao processo da SEC contra a Binance". Entre a terça-feira e a quarta-feira, as duas exchanges tiveram, respectivamente, perdas líquidas de US$ 491 milhões e US$ 105 milhões.

What's happened 24 hours after the SEC sued @coinbase?

Funds leaving #Binance and Coinbase are much less negative than we observed 24hrs after Binance got sued by the SEC

In the past 24hrs, Binance and Coinbase's respective net outflows retraced to $491.9M and $105.3M pic.twitter.com/v5LSvDIhmT

— Nansen 🧭 (@nansen_ai) June 7, 2023