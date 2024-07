Trump diz que quer ser 'presidente de todos' e detalha tiro que levou em 1º discurso após atentado

Milwaukee - O ex-presidente Donald Trump começou seu discurso na Convenção Republicana nesta quinta-feira, 18, em Milwaukee, Wisconsin, prometendo união. Em seguida, detalhou como viu o atentado que sofreu no último sábado, 13.

“Venho com uma mensagem de esperança. Vamos ter uma vitória incrível daqui a quatro meses. Vamos lançar uma nova era de prosperidade para todos. Estou concorrendo para ser o presidente de todos os americanos. Não só de metade deles“, disse o ex-presidente em seu primeiro discurso após o atentado na Pensilvânia.

“A bala ficou a um quarto de polegada de tirar minha vida. Era um dia bonito. A música estava alta. Eu subi no palco, comecei a falar, forte e rápido, porque estava discutindo imigração. Atrás de mim, havia um grande painel com um gráfico com números de imigração", disse o agora candidato à Casa Branca, logo após alertar a plateia de que essa seria a única vez que falaria sobre o atentado. "Para ver, eu virei para direita. Eu estava começando a me virar de volta quando ouvi e senti que algo me atingiu muito muito forte. Coloquei minha mão na orelha e havia sangue. Sangue em todo lugar”.

Donald Trump, durante aparição na Convenção Republicana, na segunda, 15

Donald Trump, durante aparição na Convenção Republicana, na segunda, 15, ao lado de Tucker Carlson

Donald Trump, durante aparição na Convenção Republicana, na segunda, 15, ao lado de J.D. Vance, candidato a vice

4 /7 Donald Trump, durante aparição na Convenção Republicana, na segunda, 15, ao lado de J.D. Vance, candidato a vice (Donald Trump, durante aparição na Convenção Republicana, na segunda, 15, ao lado de J.D. Vance, candidato a vice)

5 /7 Donald Trump, durante aparição na Convenção Republicana, na segunda, 15 (Donald Trump, durante aparição na Convenção Republicana, na segunda, 15)

O ex-presidente Donald Trump em sua primeira aparição pública após o atentado que sofreu. Na convenção republicana, ele apareceu com um curativo na orelha direita, atingida no ataque

7/7 Donald Trump, durante aparição na Convenção Republicana, na segunda, 15 (Donald Trump, durante aparição na Convenção Republicana, na segunda, 15)

Como foi o discurso de Trump na Convenção Republicana?

O ex-presidente entrou no palco às 21:30 (hora local), ao som de “God Bless the USA” ("Deus Abençoe a América"), com seu nome sendo projetado em letras douradas no telão. Ele fez o discurso com um curativo na orelha, no local onde foi baleado.

“Eu não deveria estar aqui. Só estou pela graça de Deus todo poderoso”, afirmou. Ao falar de Cory Comperatore, espectador que estava na plateia do comício e foi morto pelo atirador, foi exibido no palco um manequim com o uniforme dele, que era bombeiro. O ex-presidente pediu um momento de silêncio por “nosso amigo Cory”.

“Apesar deste ataque odioso, estamos mais unidos. Eu estou mais determinado do que nunca. Nada vai me parar. Nunca vou parar de lutar por vocês e pelo meu país magnífico”, prosseguiu Trump.

Durante o discurso, agentes de segurança ficaram posicionados no palco. O republicano aceitou oficialmente a candidatura a presidente pelo partido durante o evento e tentará conquistar a Casa Branca pela terceira vez seguida. O empresário venceu em 2016, mas perdeu a reeleição em 2020.

A convenção republicana de 2024 ficou marcada pelo atentado a Trump, ocorrido dois dias antes do começo do evento. O candidato foi atingido por um tiro na orelha enquanto fazia um comício em Butler, na Pensilvânia, no sábado, 13.

Trump reapareceu em público já na segunda-feira, 15, com um curativo na orelha. Em homenagem a ele, algumas dezenas de apoiadores passaram a usar curativos similares.

Antes de Trump, houve discursos do apresentador Tucker Carlson, que fez carreira na Fox News, e de Dana White, CEO do UFC. Carlson disse que Trump é "o líder de uma nação" e que ele saiu ainda mais fortalecido após o atentado.

White declarou sua admiração e amizade pelo ex-presidente ao longo dos últimos 25 anos. "Ninguém vai me dizer o que fazer e eu não sou a marionete de ninguém", disse um pouco antes de Trump subir ao palco. "Eu conheço Trump como um lutador, esse homem é o mais resiliente que já conheci na minha vida. Ele está lutando para manter o sonho americano, que é o que mais importa nessa eleição".

Forte apoio a Trump

Durante os quatro dias de convenção, dezenas de integrantes do partido declararam, no palco, na plateia e nos corredores e áreas abertas da convenção, sua devoção a Trump, em um sinal claro de como ele mantém o controle sobre o partido.

Ao mesmo tempo, líderes mais antigos do partido, como o ex-presidente George W. Bush, não estiveram presentes no evento, assim como outros nomes que tiveram embates com Trump, como Mike Pence, que foi seu vice-presidente por quatro anos.

Na convenção, os republicanos mostraram que querem focar a campanha em dois temas principais: economia e segurança. Eles acusam Biden de deixar os preços dispararem, especialmente da gasolina, e de não ter mão firme para conter a violência e a imigração irregular.

O partido de Trump também quis passar a mensagem de que uma eventual saída do presidente Joe Biden da disputa, tema que domina a política americana há semanas, não seria um problema. Alguns dos discursos, como o de Nikki Haley, que disputou as primárias, já trouxeram ataques à Kamala Harris, vice de Biden e cotada para assumir a candidatura.

O próximo grande compromisso público de Trump deverá ser um comício em Grand Rapids, Michigan, na tarde de sábado, 20.