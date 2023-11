Tether congela R$ 1 bilhão em USDT após pedido de autoridades dos EUA

A emissora de stablecoins Tether congelou cerca de US$ 225 milhões (R$ 1 bilhão, na cotação atual) em USDT - uma criptomoeda pareada ao dólar - em função de uma investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre um sindicato de tráfico de pessoas baseado no Sudeste Asiático.

Em um anúncio divulgado na última segunda-feira, 20, a Tether informou que havia trabalhado em associação com as autoridades norte-americanas e a corretora de criptomoedas OKX para congelar a quantia mantida em "carteiras externas de autocustódia".

A empresa informou que os fundos ilícitos haviam sido usados por um sindicato do crime responsável por golpes românticos de "pig butchering" – uma técnica em que os malfeitores tentam desenvolver um relacionamento amoroso on-line com indivíduos desavisados, muitas vezes convencendo-os a investir em negócios ilegítimos para posteriormente roubá-los.

De acordo com a Tether, o congelamento do USDT ocorreu após um "esforço investigativo de meses" sobre a localização dos fundos que mobilizou empresas e autoridades. A emissora de stablecoins disse que trabalharia com as autoridades dos EUA para descongelar quaisquer carteiras "legais" que possam ter sido indevidamente afetadas como parte da ação.

"Por meio do envolvimento proativo com as agências de aplicação da lei globais e nosso compromisso com a transparência, a Tether visa estabelecer um novo padrão de segurança no espaço cripto", disse o CEO da Tether, Paolo Ardoino, em uma publicação no X, antigo Twitter.

Processo bilionário no Reino Unido

Já nesta terça-feira, 21, foi revelado que a Tether enfrenta no momento uma batalha judicial envolvendo cerca de US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões, na cotação atual) em fundos depositados junto ao banco de investimentos Britannia Financial. A informação foi divulgada pelo jornal Financial Times.

De acordo com o jornal, a Justiça do Reino Unido está avaliando uma disputa entre a Britannia Financial e a empresa Arbitral International, que acusa o banco de não ter concluído integralmente o pagamento por uma unidade de negociação nas Bahamas adquirida da Arbitral em 2021.

A Arbitral afirma que os valores depositados pela Tether estariam ligados à unidade adquirida. Entretanto, a Britannia nega essa informação e afirma que a quantia bilionária não deveria estar envolvida no processo. A Tether ainda não se pronunciou sobre o tema.

Com informações do Cointelegraph

