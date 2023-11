Binance encerrará suporte à stablecoin BUSD em dezembro

A corretora de criptomoedas Binance anunciou que deixará de oferecer suporte a todos os produtos Binance USD (BUSD) a partir de 15 de dezembro, depois que a Paxos interrompeu a cunhagem de novas moedas.

Em um aviso divulgado em 29 de novembro, a Binance disse que os usuários deveriam retirar ou converter seus BUSD depositados na corretora em outros ativos antes de 15 de dezembro. A partir de 31 de dezembro, a Binance desativará os saques para BUSD. Nesse momento, os saldos existentes serão automaticamente convertidos em First Digital USD (FDUSD) para determinados usuários.

In accordance with past communications, #Binance will cease support for BUSD products starting on December 15, 2023. Users may trade or convert their BUSD balances for $FDUSD at zero trading fees.

"De acordo com comunicados anteriores, a #Binance encerrará o suporte para produtos BUSD a partir de 15 de dezembro de 2023. Os usuários podem negociar ou converter seus saldos BUSD por FDUSD sem taxas de negociação", publicou a Binance no X (antigo Twitter).

Encerramento da BUSD

Trata-se da mais recente ação da Binance na redução dos serviços de sua stablecoin nativa. A corretora anunciou anteriormente que planejava interromper gradualmente o suporte ao BUSD antes de fevereiro de 2024, começando com a cessação dos serviços de empréstimos para a stablecoin em outubro.

Em fevereiro, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos sugeriu que o BUSD era um valor mobiliário não registrado em um aviso de Wells encaminhado para a Paxos – a emissora por trás da stablecoin. O Departamento de Serviços Financeiros de Nova York também ordenou que a Paxos suspendesse a emissão de BUSD.

Em 21 de novembro, as autoridades dos EUA anunciaram que haviam chegado a um acordo com a Binance e o ex-CEO Changpeng Zhao, exigindo-lhes o pagamento de US$ 4,3 bilhões. Zhao renunciou ao cargo de CEO como parte do acordo. O chefe de mercados regionais da corretora, Richard Teng, assumiu o cargo.

Antes de agosto, o BUSD era uma das maiores stablecoins por capitalização de mercado, atingindo um pico de mais de US$ 23,3 bilhões em novembro de 2022. No momento da publicação deste artigo, a capitalização de mercado da stablecoin era de aproximadamente US$ 1,7 bilhão, tendo caído mais de 92% em 12 meses.

