Binance anuncia suspensão de transações de criptomoedas usando dólar

A Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, anunciou na segunda-feira, 6, que vai suspender todas as transferências bancárias para a exchange em dólar a partir da próxima quarta-feira, 8. De acordo com a exchange,a decisão é temporária e estará em efeito até, pelo menos, o fim deste semana.

O anúncio foi feito pela empresa em um post no Twitter. A exchange ressaltou que "apenas uma pequena proporção de nossos usuários será afetada por isso e estamos trabalhando duro para reiniciar o serviço o mais rápido possível". Entretanto, um prazo para o restabelecimento da modalidade não foi divulgado até o momento.

A exchange destacou ainda que "todos os outros métodos de compra e venda de criptomoedas permanecem inalterados". Isso inclui as transações em outras moedas fiduciárias, caso do euro. Além disso, a suspensão não atinge os clientes da Binance.US, braço da empresa nos Estados Unidos.

From February 8th, we will temporarily suspend all USD bank transfers.

Only a small proportion of our users will be impacted by this and we are working hard to restart the service as soon as possible.

All other methods of buying and selling crypto remain unaffected.

— Binance (@binance) February 6, 2023