SWIFT: sistema interbancário global faz parceria com blockchain Chainlink para transferências cripto

O sistema de mensagens interbancárias SWIFT fechou uma parceria com o fornecedor de oráculos de preços Chainlink para trabalhar em um projeto de prova de conceito (PoC) que daria às empresas financeiras dos mercados tradicionais a capacidade de realizar transações em redes blockchain.

O cofundador da Chainlink, Sergey Nazarov, anunciou o projeto na quarta-feira, 28, durante a Conferência SmartCon 2022, que acontece em Nova York , ao lado do diretor de estratégia da SWIFT, Jonathan Ehrenfeld Solé.

SWIFT is using the Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) in an initial proof of concept.

CCIP will enable SWIFT messages to instruct on-chain token transfers, helping the SWIFT network become interoperable across all blockchain environments.https://t.co/8GOBNhzwCk pic.twitter.com/Pvm0Cex45e

— Chainlink (@chainlink) September 28, 2022