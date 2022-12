Bilionário apresentador do Shark Tank diz que Binance derrubou FTX

No último mês, a FTX surpreendeu a todos ao deixar o posto de segunda maior corretora cripto do mundo diretamente para a falência em menos de uma semana. Agora, o caso ainda se desenrola nos tribunais, conforme a empresa avança em um processo de recuperação judicial e seus executivos são investigados e presos. No entanto, a concorrência desleal pode ter sido o principal fator para a queda da FTX, segundo Kevin O’Leary, do Shark Tank.

O empresário, escritor, político e celebridade do famoso programa de TV testemunhou na última quarta-feira, 14, em uma audiência do Senado norte-americano para debater o “caso FTX”.

Segundo O’Leary, a Binance, principal concorrente da FTX, teria responsabilidade pela falência da corretora. A FTX protagoniza desde o último mês uma série de escândalos sobre má gestão de ativos de clientes, poliamor entre executivos e o uso de estratégias de pôquer nos negócios.

“A Binance é um monopólio global gigante e não regulado agora. Eles colocaram a FTX fora do mercado. Esses dois gigantes que comandavam um mercado não regulado juntos e construíram esses negócios incríveis em termos de crescimento, estavam em guerra. E um acabou com o outro intencionalmente”, afirmou O’Leary na audiência, em que atuou como porta-voz da FTX.

Para ser porta-voz, O’Leary recebeu o pagamento de cerca de US$ 15 milhões. O próprio empresário foi uma das vítimas da falência da FTX, saindo com o prejuízo de US$ 10 milhões. A FTX ainda não pagou muitos de seus investidores e funcionários, apesar de gastar milhões de dólares com o pagamento de executivos de alto escalão.

Segundo O’Leary, a Binance ainda teria prejudicado a FTX por conta de desavenças entre os seus CEOs sobre a regulamentação do mercado cripto. Agora que a FTX foi à falência, o bilionário espera que reguladores e legisladores em todo o mundo compreendam a importância de uma estrutura regulatória amigável ao mercado.

“Esta indústria emergente está abatendo o seu rebanho. Estão indo embora estão os gerentes inexperientes ou incompetentes, modelos de negócios fracos e operadores não regulamentados desonestos. Esperançosamente, esses eventos altamente divulgados colocarão um foco renovado na implementação da regulamentação doméstica que está paralisada há anos. Outras jurisdições já implementaram essas políticas e agora estão atraindo capital de investimento e talentos altamente qualificados. Nos Estados Unidos, estamos ficando para trás e perdendo nossa posição de liderança”, disse O’Leary.

