Chuvas no RS: Guaíba sobe novamente em Porto Alegre e se aproxima de 5 metros

O Guaíba está acima da cota de inundação, e nos últimos dias está sendo afetado por um repique, quando o nível que havia baixado volta a subir. Após chegar à mínima de 4,57 metros às 14h da sexta-feira, nesta segunda-feira, em registro feito às 13h15, o Guaíba tinha voltado aos 4,94 metros. Lembrando que a cota de alerta é de 2,5 metros e a de inundação, 3 metros.

O nível do Guaíba pode chegar a 5,60 metros nos próximos dias, de acordo com estimativa feita pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Caso a projeção se confirme, as águas do lago vão superar em 25 centímetros o recorde histórico registrado no local.

A cota máxima do Guaíba foi observada em 4 de maio, quando os medidores chegaram a 5,35 metros. O recorde anterior era da enchente de 1941, quando o nível do Guaíba alcançou os 4,74 metros.

"A Defesa Civil do Estado afirma que a Sala de Situação projeta expectativa de elevação de aproximadamente 5,50 a 5,60 metros em Porto Alegre para os próximos dias, de acordo com os modelos analisados ao longo do domingo, 12 de maio", informou o órgão gaúcho, em nota.

Nove de dez pontos de medição em rios e lagoas monitorados pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul estão acima da cota de inundação, de acordo com os dados hidrológicos do Departamento de Gestão de Recursos Hídricos e Saneamento (DRHS) da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA) do Rio Grande do Sul.

A cota de inundação marca o nível no qual os primeiros danos são observados na região afetada. Os registros mais recentes apontam que apenas o rio Uruguai, na altura do município de Garruchos, na fronteira com a Argentina, está abaixo da cota.