Bernstein: queda de até 60% em ações ligadas a cripto é 'oportunidade rara'

O banco de investimentos Bernstein avalia que a queda de cerca de 60% nas ações ligadas ao setor cripto desde os picos de 2025 abriu uma janela de oportunidade para investidores. Segundo o relatório, empresas do segmento estão sendo negociadas com descontos expressivos, em meio a um cenário de incerteza macroeconômica e menor apetite por risco.

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Correção pressiona mercado

Desde outubro de 2025, o mercado cripto passou por uma correção significativa. O bitcoin recuou entre 40% e 50% após atingir máximas próximas de US$ 126 mil, enquanto o valor total do mercado perdeu cerca de US$ 2 trilhões.

Esse movimento foi influenciado por fatores como pressões macroeconômicas, incertezas regulatórias e redução de alavancagem. Como resultado, ações de empresas expostas ao setor também sofreram quedas relevantes, levando o sentimento dos investidores a um nível mais cauteloso no início de 2026.

Preços-alvo revisados

Mesmo com uma visão positiva no longo prazo, o Bernstein revisou para baixo os preços-alvo de algumas companhias. A estimativa para a Coinbase foi reduzida de US$ 440 para US$ 330. Já a Robinhood teve o preço-alvo ajustado de US$ 160 para US$ 130, enquanto a Figure passou de US$ 72 para US$ 67.

Apesar dos cortes, o banco manteve recomendação de desempenho acima da média para essas empresas, citando o potencial de crescimento em áreas como stablecoins, tokenização e derivativos.

Perspectiva de recuperação

O relatório indica que a fraqueza no curto prazo pode persistir até a divulgação dos resultados do primeiro trimestre. No entanto, a expectativa é de que os fundamentos das empresas fiquem mais claros com os balanços, o que pode contribuir para a recuperação das avaliações ao longo do ano.

Os analistas também destacam que o setor continua ligado a mercados em expansão, como ativos digitais, mercados de previsão e infraestrutura financeira baseada em blockchain.

Em relatório anterior, o Bernstein afirmou que o bitcoin pode já ter atingido um fundo recente e reiterou a projeção de que o ativo pode alcançar US$ 150 mil até o fim do ano.

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