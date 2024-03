Gestora Bernstein projeta que mercado cripto vai saltar para US$ 7,5 trilhões até 2025

O Bernstein, uma gestora bilionária de ativos, divulgou um relatório nesta semana em que estima que a capitalização do mercado de criptomoedas vai mais que dobrar até o fim de 2025. Com isso, o setor passaria a ter um valor total na casa de US$ 7,5 trilhões (mais de R$ 37 trilhões, na cotação atual).

A expectativa dos analistas é que o atual ciclo de alta que se espalhou pelo mercado cripto continue nos próximos meses, atraindo mais investidores e capital. Nesse cenário, a capitalização atual de US$ 3 trilhões saltaria para o valor estimado pela gestora.

O relatório aponta que esse crescimento estaria ligado a uma intensificação do bom desempenho dos ETFs de bitcoin nos Estados Unidos, que têm recebido bilhões em investimentos e atuado como uma porta de entrada para investidores institucionais no mercado de criptomoedas.

O cenário apresentado pelos analistas do Bernstein aponta que os ETFs de cripto negociados nos Estados Unidos saltariam de US$ 60 bilhões em ativos para US$ 300 bilhões até o final de 2025, resultando em uma forte pressão compradora no bitcoin.

Por isso, o bitcoin seria o ativo com maior crescimento de capitalização na projeção da gestora, passando dos US$ 1,3 trilhões atuais para mais de US$ 3 trilhões. Outro ativo que teria um crescimento significativo nesse cenário seria o ether, passando de US$ 435 bilhões para US$ 1,8 trilhão.

A projeção do Bernstein indica ainda que as principais criptomoedas restantes também teriam um salto de capitalização, terminando 2025 na casa de US$ 1,4 trilhão. Apesar dos crescimentos significativos, o bitcoin ainda manteria a liderança no mercado.

O crescimento resultaria em um ciclo "monstruoso" de valorização do setor nos próximos meses, segundo os analistas. Além disso, eles apontaram que os efeitos desse movimento beneficiarão outros ativos, incluindo as ações da plataforma de negociação Robinhood, que pode estar entre as maiores favorecidas pelo cenário.

