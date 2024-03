5 narrativas explosivas para o mercado de alta das criptomoedas

O novo recorde histórico de preço do bitcoin e o entusiasmo que vem com ele desencadearam um já conhecido, mas, ainda assim, curioso fenômeno no mercado. Sem tese, estratégia ou qualquer visão de futuro, investidores despreparados começam a colocar dinheiro em criptomoedas aleatórias.

Essas pessoas miram na recompensa imediata, na ânsia de aplacar o FOMO, ou "medo de ficar de fora" que domina aqueles com dificuldade em administrar as emoções. No atual cenário, alguns ativos estão se valorizando muito e rapidamente. É natural vivenciarmos uma mistura de sentimentos, mas, para ter sucesso, não podemos perder o controle.

Se você está tentado a investir todo o seu dinheiro em criptomoedas meme porque tem acompanhado algumas valorizarem 25.000%, respira, não pira e se prepara para a leitura. Vamos conhecer a seguir 5 narrativas quentes da temporada - que, aliás, não excluem as moedas memes, mas as colocam em seu devido lugar.

1. Ecossistema do bitcoin

Quem pensaria que criptomoedas meme e NFTs chegariam à rede do bitcoin? Pois é, aconteceu. E mesmo diante dos narizes torcidos dos puristas… Esses ativos continuam sendo alvo de muita polêmica, mas viraram um incontestável fenômeno de adoção.

O ecossistema do bitcoin hoje é vibrante e se encontra em ritmo acelerado de crescimento, atraindo uma série de aplicações interessantes e de grande potencial, que vão muito além de moedas meme.

O famoso protocolo Ordinals foi o responsável por iniciar a onda de inovação que tomou conta da rede. Quer saber o que é o protocolo e por que se tornou tão importante? Fiz uma coluna sobre o tema, você pode ler aqui.

Vale ficar de olho nas iniciativas que estão emergindo no ecossistema. Mas um alerta: esses projetos baseados em bitcoin ainda não têm fundamentos muito claros. O status ainda é de experimento, portanto o risco é muito maior. Quem quiser entrar precisa estar muito consciente disso.

2. Ethereum

A Ethereum é uma enorme potência. Criada lá atrás, em 2013, pelo jovem russo-canadense Vitalik Buterin, foi ela quem abriu as portas para uma transformação sem precedentes nas finanças como as conhecemos, ao permitir a criação de aplicações em blockchain com possibilidades ilimitadas de uso em diversos segmentos. Tudo graças aos revolucionários contratos inteligentes.

Para mim, ter a cripto nativa da rede, o ether, é obrigatório para o investidor. Estou muito otimista com a evolução da Ethereum e a consequente valorização da cripto no longo prazo.

Antes mesmo da atualização Dencun, ocorrida na última quarta-feira (13), o ether renovou sua máxima histórica e não vai parar por aí. Um dos motivos para esperarmos mais movimentos de alta é a possibilidade de aprovação do ETF de ether à vista, instrumento regulado capaz de atrair uma multidão de investidores institucionais.

3. Chainlink e Pyth Network (Oráculos)

Chainlink e Pyth Network são protocolos inseridos na categoria “oráculos”. Isso significa que funcionam como provedores de dados confiáveis do mundo externo para as blockchains, fazendo uma ponte entre o off-chain e on-chain.

Ainda que a função primária de ambos seja a mesma, os protocolos diferem em muitos aspectos técnicos e estratégicos. A Pyth Network é mais voltada ao fornecimento de dados para DeFi e trading, enquanto a Chainlink abraça outros segmentos, como jogos, cadeias de suprimento e seguros. Vale a pena estudar com profundidade cada um deles.

Isso sem falar, claro, que a Chainlink, lançada em 2017, é um projeto mais consolidado e testado no mercado. A Pyth está no ar desde 2021 e, embora já possua parceiros de peso como a Binance, ainda tem um caminho pela frente para se estabelecer.

Acredito que ambos vão crescer muito em relevância no ecossistema e o melhor é que suas criptos ainda estão com preços atrativos.

4. Lido e Eigen Layer (Restaking)

Lido e Eigen Layer formam uma dupla de peso hoje dentro da narrativa do restaking, uma das mais hypadas da temporada.

A Lido é uma plataforma de staking líquido, na qual você consegue colocar o seu ether para trabalhar para você. É uma alternativa de renda passiva com cripto.

Como funciona?

Ao travar o ether na Lido (staking), o usuário recebe um certificado, na forma de token, que pode ser usado para explorar outros protocolos dentro do ecossistema. Isso cria um mercado de derivativos de ether.

A vantagem é que os investidores têm a possibilidade de ganhar, ao mesmo tempo, com o staking e com outras operações no mercado, maximizando a rentabilidade.

A Eigen Layer turbina o setor ao viabilizar o restaking, que permite alavancar mais os rendimentos do ether que vêm do staking. Para entender o potencial do projeto, basta olhar para os gigantes que investiram nele. São players como Coinbase Ventures, Polychain Capital e a16z.

Segundo o DefiLlama, o valor total bloqueado (TVL) na Eigen Layer no momento em que escrevo é de US$ 11,56 bilhões. A ascensão da iniciativa foi meteórica nos últimos meses, chegando a saltar de US$ 1 bilhão em TVL no fim de dezembro de 2023 para US$ 12 bilhões na última quinta-feira, 14. Hoje, está atrás apenas da própria Lido.

A imagem abaixo do DefiLlama mostra a lista dos protocolos de maior TVL, apontando dados como o valor total bloqueado em cada um, a categoria de atuação e as variações do TVL nos intervalos de 1 dia, 7 dias e 1 mês.

5. Criptomoedas meme, ou memecoins

A quinta narrativa forte do ciclo, na minha opinião, são as chamadas "memecoins". São criptos de natureza altamente especulativa? Sim, mas não é proibido especular um pouco.

Quem pretende assumir o risco de investir nesses ativos deve ter em mente que eles são tão explosivos quanto instáveis. Isso significa que podem ir do chão à lua rapidamente, mas também retornar da lua ao chão com a mesma velocidade.

Os investidores de psicológico forte e com uma estratégia bem definida que contemple a alocação em memecoins podem obter resultados incríveis. Agora, se você não se encaixa nesse perfil, eu recomendo ficar de fora neste momento.

As moedas meme dizem muito sobre o valor da comunidade para a criptoesfera. Tem a ver com pertencimento, com o senso de coletividade. Isso é super legal.

A grande questão, porém, é que o eixo central desses ativos não está ligado à sua utilidade, a solucionar problemas reais. Por isso, podem até cumprir propósitos de entretenimento e especulativo, mas não possuem fundamentos para fazer parte de um portfólio seguro.

O timing para investir em memes é crucial. Deve-se estar atento ao momento de realizar os lucros e aportar apenas o dinheiro que se está disposto a perder.

