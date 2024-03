Gestora bilionária aponta qual ação será beneficiada por alta "monstruosa" de criptomoedas

A gestora bilionária Bernstein divulgou um relatório nesta semana em que aponta que as ações do Robinhood deverão ser beneficiadas pelo ciclo "monstruoso" de alta do mercado de criptomoedas. Analistas apontam que a plataforma de negociação de ativos tende a aproveitar o interesse crescente de investidores pelo setor.

Em um relatório, a gestora iniciou a cobertura das ações do Robinhood com uma recomendação de compra e um preço-alvo de US$ 30. Atualmente, os papéis da companhia estão cotados na faixa de US$ 18, indicando o potencial de valorização. A principal razão para a recomendação citada pelos analistas é exatamente o ciclo de alta no mercado cripto.

A expectativa dos analistas é que o valor total do mercado de criptomoedas cresça dos US$ 2,6 trilhões atuais para US$ 7,5 trilhões até 2025. Uma expansão nessa magnitude implicaria em um crescimento de nove vezes na atual receita do Robinhood com seu serviço de negociação de criptoativos, beneficiando as ações da companhia.

Segundo o Bernstein, os maiores crescimentos de capitalização deverão envolver o bitcoin - que pode saltar dos US$ 1,3 trilhão atuais para US$ 3 trilhões - e o ether - que tem potencial para chegar a uma capitalização de mercado de US$ 1,8 trilhão. Já a capitalização total de todos os outros criptoativos do setor poderia chegar a US$ 1,8 trilhão.

Por trás desta alta está a crença dos analistas da gestora de que o mercado de criptomoedas está passando por uma "adoção institucional sem precedentes", resultando em uma atração significativa de capital e uma consequente valorização dos ativos. O bitcoin, por exemplo, subiu mais de 70% no acumulado do ano.

O relatório destaca que a valorização do bitcoin tem ocorrido principalmente pela aprovação de ETFs de preço à vista da criptomoeda nos Estados Unidos. Há a expectativa, ainda, que a SEC também aprove ETFs de preço à vista de ether nos próximos 12 meses, o que deverá impulsionar o preço do ativo no futuro.

A expectativa do Bernstein é que o ciclo de alta do mercado cripto se estenda pelos próximos dois anos. Nesse cenário, o Robinhood seria beneficiado pelo mesmo período, indicando que a gestora mantém a recomendação de compra de ações da empresa pelos próximos anos.