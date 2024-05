Programa de estágio de férias em Direito: escritório abre vagas com bolsa-auxílio de R$ 1.700

O estágio de férias costuma ser um programa comum nos EUA, em que há muitos estudantes em tempo integral. Aqui no Brasil um escritório de advocacia está seguindo esse formato: o Cescon Barrieu, que atende mais de 30 áreas, incluindo mercado de capitais, bancário e financeiro, M&A, tributário, infraestrutura, ambiental, tecnologia, concorrencial e mineração, irá recrutar estudantes de direito para atuar durante um mês no escritório por meio do seu Programa de Estágio de Férias.

Para os selecionados, além da oportunidade de imersão durante o mês de julho na área escolhida, será oferecida uma bolsa-auxílio de R$ 1.700 e auxílio transporte.

Quais são os requisitos?

Ser estudante de Direito de qualquer semestre;

Precisam ser residentes nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Como se inscrever?

As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de maio exclusivamente pelo site da Cescon Barrieu.