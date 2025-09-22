Euro Digital vai reduzir dependência do dólar e de cartões, afirmam ministros da UE

Os ministros da Economia dos países que formam a Zona do Euro chegaram na última sexta-feira, 19, a um acordo para acelerar a criação do Euro Digital. A ideia é desenvolver uma versão digital da moeda europeia a partir do uso da tecnologia blockchain, a mesma por trás das criptomoedas.

O acordo deve acelerar a tramitação de um projeto de lei no Parlamento da União Europeia que precisa ser aprovado para que o Banco Central Europeu (BCE) avance nos testes para o desenvolvimento da moeda digital de banco central (CBDC), assim como a análise em cada país.

Entretanto, a expectativa ainda é que a criação do Euro Digital se arraste pelos próximos anos. Em uma coletiva de imprensa após a reunião com os ministros, a presidente do BCE, Christine Lagarde, disse que o projeto garantirá a soberania monetária do bloco.

"O Euro Digital não é apenas um meio de pagamento, é também uma declaração política relativa à soberania da Europa e à sua capacidade de processar pagamentos, incluindo a nível transfronteiriço, com uma infraestrutura e uma solução europeias", afirmou.

A posição de Lagare indica que a CBDC será posicionada como forma do continente rebater o avanço acelerado de criptomoedas pareadas ao dólar, as stablecoins. O movimento ganhou ainda mais força após a aprovação de uma regulação para esses ativos nos Estados Unidos.

Além disso, a posição de Lagarde sinaliza que o BCE quer usar o Euro Digital para reduzir a dependência do país de empresas norte-americanas da área de meios de pagamento, em especial a Visa e a Mastercard. A CBDC deve ter um foco em pagamentos no varejo.

A expectativa do BCE é que a legislação necessária para avançar a criação do Euro Digital seja aprovada até junho de 2026. Em seguida, o banco central deve demorar mais três anos até concluir a emissão da versão digital do euro e permitir o uso pela população.

A tramitação do projeto também deve enfrentar resistência de políticos à direita no Parlamento, que afirmam que o projeto levanta riscos de privacidade e poderia ser substituído por soluções privadas de stablecoins, uma abordagem semelhante à adotada pelos Estados Unidos.

