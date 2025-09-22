Future of Money

Euro Digital vai reduzir dependência do dólar e de cartões, afirmam ministros da UE

Ministros da Economia dos países da Zona do Euro chegaram a acordo para acelerar criação da moeda digital, mas projeto ainda deve demorar anos

Euro Digital: ministros chegaram a acordo para acelerar projeto (AFP)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 17h37.

Os ministros da Economia dos países que formam a Zona do Euro chegaram na última sexta-feira, 19, a um acordo para acelerar a criação do Euro Digital. A ideia é desenvolver uma versão digital da moeda europeia a partir do uso da tecnologia blockchain, a mesma por trás das criptomoedas.

O acordo deve acelerar a tramitação de um projeto de lei no Parlamento da União Europeia que precisa ser aprovado para que o Banco Central Europeu (BCE) avance nos testes para o desenvolvimento da moeda digital de banco central (CBDC), assim como a análise em cada país.

Entretanto, a expectativa ainda é que a criação do Euro Digital se arraste pelos próximos anos. Em uma coletiva de imprensa após a reunião com os ministros, a presidente do BCE, Christine Lagarde, disse que o projeto garantirá a soberania monetária do bloco.

"O Euro Digital não é apenas um meio de pagamento, é também uma declaração política relativa à soberania da Europa e à sua capacidade de processar pagamentos, incluindo a nível transfronteiriço, com uma infraestrutura e uma solução europeias", afirmou.

A posição de Lagare indica que a CBDC será posicionada como forma do continente rebater o avanço acelerado de criptomoedas pareadas ao dólar, as stablecoins. O movimento ganhou ainda mais força após a aprovação de uma regulação para esses ativos nos Estados Unidos.

Além disso, a posição de Lagarde sinaliza que o BCE quer usar o Euro Digital para reduzir a dependência do país de empresas norte-americanas da área de meios de pagamento, em especial a Visa e a Mastercard. A CBDC deve ter um foco em pagamentos no varejo.

A expectativa do BCE é que a legislação necessária para avançar a criação do Euro Digital seja aprovada até junho de 2026. Em seguida, o banco central deve demorar mais três anos até concluir a emissão da versão digital do euro e permitir o uso pela população.

A tramitação do projeto também deve enfrentar resistência de políticos à direita no Parlamento, que afirmam que o projeto levanta riscos de privacidade e poderia ser substituído por soluções privadas de stablecoins, uma abordagem semelhante à adotada pelos Estados Unidos.

