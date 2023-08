Huawei entra no mundo Web3 e lança ferramenta para gestão de blockchains

A Huawei, um gigante global da tecnologia, anunciou em julho um novo projeto voltado para o mundo Web3. Com o nome de "Web3 Node Engine Service", o foco da ferramenta é em auxiliar na administração de redes blockchains, tornando a tarefa mais simples.

A ferramenta foi desenvolvida pela Huawei Cloud, divisão da empresa voltada para a área de computação em nuvem. O projeto busca "simplificar o gerenciamento de redes blockchain, gerenciamento de recursos e autenticação, além de fornecer aos desenvolvedores a capacidade de se conectar a grandes blockchains".

Entre as redes que seriam compatíveis com a ferramenta está a Ethereum, atualmente uma das maiores e mais usadas do mercado. O objetivo da Huawei é oferecer uma infraestrutura "estável, eficiente e segura" para serviços que utilizem elementos da Web3, considerada a próxima geração da internet.

Casos de uso

Atualmente, o serviço é voltado principalmente para desenvolvedores e usuários dos chamados aplicativos descentralizados (dApps, na sigla em inglês), que oferecem diferentes funções e são hospedados em blockchains. Com a ferramenta, é possível configurar nós dessas redes.

A ferramenta permite criar nós, obter credenciais para realizar autenticações de transferências em um blockchain e até se conectar com APIs ligadas à rede Ethereum, permitindo acessar funcionalidades ou se conectar com outros projetos. As redes Tron, Polygon, Arbitrum, Starknet e Optimism também podem ser conectadas.

Há também uma funcionalidade focada na prática do staking, que envolve o depósito de criptomoedas em uma rede em troca de determinadas recompensas. Segundo a Huawei, a ferramenta consegue controlar o funcionamento de um nó e validar conexões.

Até o momento, as funcionalidades ligadas ao staking estão disponíveis apenas na região do Pacífico, na Ásia. Já as opções de uso para desenvolvedores e usuários podem acessadas globalmente por qualquer cliente dos serviços da Huawei Cloud.

