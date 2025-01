Autor de Pai Rico, Pai Pobre critica criptomoeda de Trump: “sigo comprando bitcoin"

O autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre criticou a TRUMP, criptomoeda lançada pelo novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Famoso apoiador do político, Robert Kiyosaki não esteve ao seu lado desta vez. Para o escritor, o mundo das criptomoedas estaria se desviando de seu propósito inovador do passado.

Lançada no último final de semana, às vésperas da cerimônia de posse do dia 20, a TRUMP movimentou o mercado de criptomoedas ao disparar mais de 28.000% em poucos dias. No entanto, a moeda despencou cerca de 40% após o discurso de Donald Trump na cerimônia de posse não mencionar nenhum ativo digital.

What do I think about TRUMP COIN?

Not much.

Unfortunately, the whole crypto world is becoming a “tranny” transformimg from the “future” to a “farce.”

I hold my course buying real

Gold, real silver, and real Bitcoin.

As a personal rule I do not invest in any ETFs.

I am old…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) January 19, 2025