Atualização da Ethereum é antecipada: desenvolvedores anunciam nova data para o 'The Merge'

A fusão da Ethereum pode estar chegando mais cedo do que o planejado, depois que os principais desenvolvedores anunciaram uma data provisória para o evento chamado de "The Merge", agora previsto para acontecer em 15 de setembro e que promoverá a transição do mecanismo de consenso do blockchain de prova de trabalho (PoW, ou "Proof-of-Work") para a prova de participação (PoS, ou "Proof-of-Stake").

A data da fusão da rede principal da Ethereum veio à tona depois que os principais desenvolvedores, como Tim Beiko e o cofundador da Prysmatic Labs, Terence Tsao, concordaram em uma chamada de desenvolvedores na quinta-feira, 11, definindo que o evento deve acontecer quando a Dificuldade Total do Terminal (TTD) atingir 58750000000000000000000.

Isso foi confirmado em um post do GitHub intitulado “Tentative mainnet TTD”, que foi confirmado por Beiko na quinta-feira.

Embora a data exata e a TTD ainda possa ser alterada, o sucesso das várias fusões de teste podem ser um sinal promissor de que a mainnet (rede principal) da Ethereum fará a transição para o consenso de prova de participação (PoS) no próximo mês sem problemas.

O novo cronograma oficial prevê o "THe Merge" para quase quatro dias antes da previsão anterior do desenvolvedor da Ethereum, Tim Beiko, que era para 19 de setembro. "TTD Mainnet Provisória: 58750000000000000000000. Nota: nada é final até que esteja na versão do cliente, então espere mudanças de última hora devido a circunstâncias imprevistas", publicou desta vez.

O número longo fornecido é referido como Total Terminal Difficulty (TTD), especificando o fim da prova de trabalho (PoW) e quando a prova de participação começará. O TTD é a dificuldade total necessária para o bloco final que será minerado antes da transição para PoS.

Antes que o "The Merge" possa ser concluído, deve ser realizado o fork Bellatrix, que implementará o software necessário para que os usuários executem a camada de consenso. Isso está programado para acontecer em 6 de setembro, cerca de 10 dias antes da fusão.

Na quarta-feira, 10, a testnet Goerli se tornou a última rede de testes restante a realizar com sucesso sua própria transição para PoS, após a fusão da Sepolia em 7 de julho e da Ropsten em 9 de junho.

Após a fusão, o consumo de energia da rede Ethereum deverá cair mais de 99,99%. Ela poderá evitar ataques à rede e a escalabilidade melhorará.

Mineradores de PoW mantendo a rede

No entanto, há rumores de que os mineradores de ether (ETH), muitos dos quais dependem da receita gerada pelas recompensas de bloco do sistema atual PoW, continuarão executando a versão PoW original da Ethereum para manter seu potencial de ganhos.

O minerador de bitcoin (BTC) e ETH e investidor-anjo no mercado cripto, Chandler Guo, um proponente óbvio das redes PoW, está liderando o movimento dos mineradores para bifurcar a rede Ethereum e criar uma rede Ethereum PoW chamada ETHW. Guo parece pensar que há espaço suficiente na indústria para existirem dois tipos de Ethereum e publicou uma série de opiniões que apoiam a ideia nas redes sociais.

Ele prometeu liberar o código necessário para executar um fork ETH PoW que contorna a bomba de dificuldade, que é o mecanismo que reduz a recompensa por bloco para os mineradores, para desencorajá-los de tentar produzir mais blocos. A bomba de dificuldade precederá imediatamente a fusão da rede principal.

O ETHW está sendo negociado cerca de 7,5% abaixo do dia anterior, a US$ 72,5 na Poloniex. Enquanto isso, o ETH ganhou 1,5% nas últimas 24 horas, para US$ 1.881,54, de acordo com o CoinGecko.

