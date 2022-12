Ataques em computadores para minerar criptomoedas subiram 200%, diz estudo

Os ataques cibernéticos para usar computadores na mineração de criptomoedas, uma prática conhecida como "cryptojacking", aumentaram 230% no terceiro trimestre de 2022 em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com um estudo da Kaspersky.

Em um relatório divulgado nesta segunda-feira, 12, a empresa especializada em segurança digital informou que registrou mais de 150 mil tentativas de invasão de máquinas ao longo desse período.

Ainda segundo o estudo, uma vez que o ataque é bem sucedido, a máquina pode ficar sendo usada para realizar a mineração por meses sem que o dondo saiba. Os responsáveis podem chegar a ter lucros de até US$ 40 mil por mês.

A Kaspersky aponta que a criptomoeda mais minerada nos ataques é a Monero, obtida por 48% dos mineradores ilegais. A empresa explica que o ativo é "conhecido por suas tecnologias avançadas, que anonimizam dados de transações para obter privacidade máxima".

"As pessoas que a monitoram não conseguem decifrar endereços que negociam Monero, valores de transações, saldos ou históricos de transações; todos esses fatores são extremamente benéficos para os cibercriminosos", destaca o relatório. Já as carteiras de bitcoin associadas à mineração ilícita acumularam uma média de US$ 1,5 mil minerados por mês.

O relatório alerta que "os ataques para a instalação dos mineradores maliciosos são frequentemente disfarçados em conteúdos piratas, como filmes, músicas, jogos e programas populares. Outro método é explorar vulnerabilidades em programas desatualizados - o que permite a instalação no equipamento sem que seu proprietário perceba o golpe".

"Quase um sexto dos ataques que exploram vulnerabilidades foi acompanhado de uma infecção por mineradores maliciosos. No terceiro trimestre, os mineradores tornaram-se mais comuns que os backdoors, que eram os ataques mais comuns dos cibercriminosos durante todo o primeiro semestre de 2022", observa a empresa.

No primeiro trimestre de 2021, foram registrados 23,8 mil ataques envolvendo mineração ilegal de criptomoedas. Nos trimestres seguintes, as tentativas subiram para 31,4 mil e 46 mil, respectivamente. A prática chegou a cair nos três primeiros meses de 2022, para 21,2 mil, mas retomou a trajetória de alta, com 40,7 mil no segundo trimestre e 153,7 mil no terceiro.

Fabio Assolini, diretor da equipe global de pesquisa e análise da Kaspersky para a América Latina, acredita que a alta indica o "perigo de baixar conteúdo pirata e de ignorar as atualizações dos programas".

Para evitar que um computador seja usado na mineração de criptomoedas sem autorização, a Kaspersky recomenda que as pessoas sigam práticas como só acessar sites que permitem assistir a filmes quando tiverem certeza que eles são legítimos.

"Antes de iniciar qualquer download, confirme se o site é genuíno, verificando novamente o formato do URL e a ortografia do nome da empresa, lendo avaliações do site e conferindo os dados de registro do domínio", aconselha a empresa.

O relatório também recomenda manter sempre o software de aparelhos atualizado, de modo a evitar infiltrações na rede por atacantes que podem explorar vulnerabilidades.

"A mineração maliciosa é muita vantajosa, pois os delinquentes não precisam pagar pelo custo dos equipamento ou pela eletricidade usada no processo - que são os custos mais altos para minerar essas moedas digitais", observa a Kaspersky.

Com a instalação ilegal de softwares de mineração, é possível usar os computadores das vítimas e sua capacidade de processamento para o processo. "Realizar ataques desse tipo não requer muito conhecimento técnico, já que basta programar um minerador usando código aberto ou comprar um minerador online", explica.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok