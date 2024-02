Ataques contra Bitcoin e Ethereum são "economicamente inviáveis", diz estudo

Um estudo divulgado nesta semana pela empresa CoinMetrics buscou avaliar o quão difícil seria assumir o controle das redes Bitcoin e Ethereum, os blockchains que estão por trás das duas maiores criptomoedas do mercado. A conclusão é que, atualmente, esses ataques seriam "economicamente inviáveis".

A pesquisa avaliou o que será necessário fazer para que criminosos assumissem o controle de, respectivamente, 51% da capacidade de mineração do Bitcoin e 34% da rede de validação de transações da Ethereum, que funciona em uma lógica diferente do sistema de mineração do bitcoin.

Os números foram definidos pelos analistas como o necessário para que invasores assumam o controle efetivo dos blockchains e consigam determinar quais transações seriam, ou não, validadas nas duas redes, na prática conseguindo controlá-las. Em seguida, foi estimado o valor necessário para isso.

No caso da Ethereum, seria preciso desembolsar cerca de US$ 34,39 bilhões para a operação, considerando a cotação do ether em 31 de dezembro de 2023. Se o ataque começasse na mesma data, ele seria concluído apenas em 14 de junho de 2024, quando assumiria o controle da rede.

Já no caso do bitcoin, o investimento seria menor, na casa dos US$ 20 bilhões, mas seria necessário reunir um número significativo de unidades de mineração da criptomoeda - que validam as transações na rede - para efetivamente assumir o controle da rede.

Nesse caso, porém, o estudo aponta que não haveria uma quantidade disponível de microprocessadores que seriam necessários para operar as máquinas de mineração. Outra alternativa seria realizar parcerias com fabricantes, mas o cenário foi classificado como "improvável".

Além disso, no caso do bitcoin a operação teria também um custo elevado de eletricidade para o funcionamento das máquinas, o que tornaria o ataque "inviável". A rede Bitcoin usa um mecanismo conhecido como prova de trabalho (proof-of-work, em inglês), enquanto a Ethereum usa um mecanismo de prova de consenso (proof-of-stake, em inglês).

Considerando todos esses fatores, os analistas concluíram que "a segurança do Bitcoin e do Ethereum evoluiu a um ponto em que os custos e riscos associados aos ataques superam em muito quaisquer benefícios potenciais", um sinal positivo para a confiabilidade das redes.

