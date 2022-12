Criptomoedas: O que é proof-of-work e proof-of-stake e por que isso é importante

Os termos em inglês "proof-of-work" e "proof-of-stake" podem soar bastante confusos para quem está começando a aprender sobre o investimento em criptomoedas. Mas eles são extremamente importantes para a tecnologia que serve de base para as criptos: o blockchain.

Proof-of-work e proof-of-stake são dois metódos diferentes que os mineradores usam para verificar as transações. Proof of work, ou prova de trabalho em português, é o mais tradicional, onde mineradores dever resolver cálculos matemáticos de alta dificuldade para ganhar as recompensas.

Proof of stake, ou prova de participação, é um novo método onde os mineradores participam da validação na rede sem a resolução de cálculos matemáticos o que permite economia de tempo e energia.

Entenda mais sobre o assunto no vídeo abaixo:

