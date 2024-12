As principais teses e perspectivas em cripto para 2025

O ano de 2024 foi marcado por transformações significativas no mercado de criptomoedas, consolidando sua importância no cenário financeiro global. Grandes acontecimentos, como a aprovação de ETFs de bitcoin e Ethereum nos Estados Unidos, impulsionaram a entrada de capital institucional.

No entanto, o avanço foi acompanhado por desafios macroeconômicos, como juros altos e incertezas regulatórias, que podem ter limitado o potencial de alta das criptomoedas. O bitcoin permaneceu como protagonista, enquanto as altcoins, moedas alternativas ao bitcoin, enfrentaram um desempenho tímido, aguardando catalisadores mais claros e talvez mais fáceis de serem entendidos pelos possíveis investidores.

O ano de 2025 desponta como um período de grande expectativa, dado que, há um alinhamento de fatores que sugerem um panorama positivo para o próximo ano. A esperada redução das taxas de juros nos Estados Unidos, combinada com uma abordagem regulatória mais favorável, deve acelerar a adoção institucional e fomentar o crescimento de altcoins promissoras.

Além disso, o novo governo americano, caso cumpra a promessa de campanha de criar uma reserva estratégica de bitcoin e outros criptoativos, pode desencadear uma corrida global por adoção governamental.

Com o otimismo dominando o mercado, uma estratégia de investimento essencial é identificar quais narrativas têm o potencial de movimentar o setor. Embora esses relatos nem sempre indiquem os ativos que terão maior valorização, elas frequentemente destacam os setores que podem atrair mais atenção do mercado.

E atenção é um dos recursos mais valiosos nesse ecossistema, pois define para onde o dinheiro tende a fluir. Em 2021, por exemplo, o Metaverso impulsionou a valorização de diversos criptoativos, mesmo daqueles que ainda estavam longe de serem implementados, simplesmente por fazerem parte dessa tendência.

Antes de destacar as principais tendências para o ano de 2025, é importante frisar que este texto não constitui recomendação de investimento.

O mercado de criptomoedas já passou por ciclos de alta significativos nos últimos anos e permanece extremamente volátil e arriscado. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, é fundamental realizar estudos aprofundados, compreender os riscos envolvidos e considerar sua tolerância ao risco e objetivos financeiros.

Principais tendências de 2025

Bitcoin

O bitcoin segue como o ativo dominante no mercado cripto, mas sua força também é um indicador para a saúde do ecossistema. O crescimento do bitcoin muitas vezes precede a valorização de altcoins, atraindo novos fluxos de capital para o mercado como um todo.

Alguns especialistas acreditam que pode ser que o bitcoin tenha uma força maior neste ciclo, devido a fatores como: ETFs, o ativo atrai cada vez mais investidores institucionais, proporcionando maior estabilidade e legitimidade ao setor. Reserva Estratégica Governamental, o interesse crescente de governos em acumular bitcoin como reserva estratégica pode causar uma pressão compradora nunca antes vista.

Evolução tecnológica, narrativas sobre o uso da rede bitcoin para aplicações financeiras descentralizadas (BitcoinFi) e o desenvolvimento de soluções de segunda camada estão ganhando força, dessa forma o bitcoin se posiciona também como uma plataforma para inovação, expandindo seu escopo para além de reserva de valor.

Contratos inteligentes

As plataformas de contratos inteligentes continuam no centro do ecossistema cripto em 2025, impulsionando inovações tecnológicas e fornecendo infraestruturas críticas para aplicações descentralizadas (DApps). Entre elas, a Ethereum permanece como a principal referência, sendo a favorita dos investidores institucionais.

Com seu ETF já disponível, Ethereum reforça sua posição de liderança. Para o próximo ano, uma estratégia interessante pode ser acompanhar projetos focados em resolver a fragmentação de liquidez entre suas diversas soluções de segunda camada, além de iniciativas que priorizem a experiência do usuário, como a Base, dentro do ecossistema Ethereum.

No entanto, Ethereum enfrenta uma concorrência cada vez mais acirrada, especialmente da Solana, que se destacou como uma dos blockchains de melhor desempenho em 2024. Há especulações de que a Solana também possa conquistar um ETF em 2025, o que consolidaria ainda mais sua posição.

Outros blockchains de primeira e segunda camadas também devem atrair atenção, tornando a perspectiva de interoperabilidade particularmente relevante.

Ativos do Mundo Real (RWA)

O setor de Ativos do Mundo Real (RWA) pode ser amplamente beneficiado em 2025 com o avanço da regulação no mercado cripto. A maior clareza regulatória tende a impulsionar a tokenização de ativos tradicionais, como imóveis, ações e títulos, permitindo maior liquidez e acessibilidade.

Com um ambiente mais favorável e seguro, investidores institucionais e empresas podem explorar esse mercado emergente, criando oportunidades significativas para projetos que liderem essa abordagem.

Inteligência artificial (IA)

A inteligência artificial deve seguir como uma das discussões mais fortes em 2025, com projetos atuando em diferentes camadas, desde infraestrutura até produtos mais próximos do usuário final, como podemos destacar projetos de agentes de IA que vem ganhando muita força nesse cenário.

Essas soluções, que combinam automação inteligente com blockchain, estão revolucionando setores ao simplificar interações e aumentar a eficiência. Projetos que desenvolvem tecnologias robustas de suporte e aplicações práticas têm grande potencial para atrair atenção e investimentos no próximo ciclo.

Da mesma forma podem se beneficiar tokens de blockchains com capacidade de realizar um grande número de transações e que possam rodar modelos de IA, como a ICP.

Chegada do varejo e euforia

Até hoje, o mercado cripto tem passado por ciclos de fortes valorizações a cada quatro anos, impulsionado por fatores internos, como o halving do bitcoin, e externos, como ciclos globais de liquidez. Embora o desempenho passado não garanta resultados futuros, a combinação de fatores positivos gera uma perspectiva otimista para 2025, que pode novamente desencadear momentos de euforia.

Esse cenário tende a alimentar o 'medo de ficar de fora' (FOMO, na sigla em inglês), entre investidores de varejo, impulsionando determinadas tendências.

Os blockchain games, por exemplo, têm potencial para se destacar, atraindo o público jovem com barreiras financeiras menores de entrada e uma proposta lúdica. Por motivos semelhantes, as memecoins — moedas sem fundamentos sólidos — também podem repetir o bom desempenho de 2024, embora representem uma visão mais arriscada. Baseadas exclusivamente em movimentos especulativos, essas moedas se assemelham a um verdadeiro cassino, com a tendência de perderem valor a longo prazo.

O ano de 2025 apresenta um cenário promissor para o mercado de criptomoedas, com diversas ideias ganhando força e um alinhamento de fatores macroeconômicos e regulatórios criando expectativas otimistas. Desde o protagonismo do bitcoin até a inovação nas plataformas de contratos inteligentes, ativos do mundo real e a integração com inteligência artificial, o mercado cripto parece pronto para mais um ciclo de evolução.

No entanto, embora essas fases de otimismo elevem consideravelmente os preços, elas também costumam ser seguidas por grandes correções. Investir em ativos sólidos, focando no longo prazo, identificando o momento certo para entrar e sair, além de posicionar-se estrategicamente, é um diferencial crucial para alcançar sucesso nesse cenário.

É fundamental lembrar que investimentos em criptoativos podem resultar em perdas substanciais se feito de maneira errada e sem preparo, e cada decisão deve ser tomada com cautela e responsabilidade, sempre com base em estudos aprofundados e uma análise cuidadosa das tendências. 2025 pode ser um ano de grandes oportunidades, mas também exige preparo e disciplina para enfrentar os desafios inerentes a um mercado altamente volátil.

