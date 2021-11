As principais tendências no mundo dos criptoativos

Nesta edição do podcast do Future of Money, Nicholas Sacchi e Lucas Yamamoto recebem Maurício Magaldi, do podcast BlockDrops para uma discussão que aborda o impacto da tecnologia blockchain no mundo dos negócios, o crescimento dos jogos no formato play-to-earn, a entrada de grandes players no metaverso e quais são os principais desafios para o aumento na adoção dos criptoativos em todo o mundo.

Ficou curioso? Então solta o play para conferir o nosso crossover com o BlockDrops.

