Apple vai remover documento de criação do bitcoin encontrado em MacBooks

A Apple decidiu retirar a proposta original que embasou a criação do bitcoin dos computadores da linha Mac. O documento, também chamado de whitepaper, havia sido encontrado escondido nos MacBooks, que são produzidos e vendidos pela gigante de tecnologia, levando a uma série de teorias por parte de entusiastas do mundo das criptomoedas.

O arquivo, que explica os objetivos e o funcionamento da criptomoeda, já havia sido encontrado por um usuário no Twitter em 2021, mas o tema ganhou mais relevância apenas em abril de 2023, quando outro usuário, o tecnólogo Andy Baio, também achou o documento.

Segundo ele, o arquivo "aparentemente foi incluído em todas as versões do macOS desde o [sistema operacional] Mojave em 2018". Baio contou que estava "apenas tentando consertar sua impressora" e digitalizar um documento com um scanner sem fio quando apareceu um dispositivo chamado "Virtual Scanner II" que ele "nunca tinha visto antes".

Por padrão, o Virtual Scanner II do seu MacBook mostrava uma foto, mas quando Baio mudou o tipo de mídia de "Foto" para "Documento", encontrou o documento ligado ao bitcoin. “Eu não estava procurando o documento do bitcoin”, ressaltou Baio. “Eu só estava tentando consertar minha impressora!”.

Em pouco tempo, a descoberta se tornou um dos temas mais comentados no mundo das criptomoedas. Agora, algumas semanas depois, o site especializado em tecnologia 9to5Mac analisou a versão beta da próxima atualização do sistema operacional dos MacBooks e notou que houve a exclusão tanto do Virtual Scanner II quanto do documento com o whitepaper.

Steve Jobs é Satoshi Nakamoto?

A Apple nunca chegou a esclarecer o motivo do documento ter sido armazenado no sistema operacional da sua linha de computadores. Baio especulou que ele era “apenas um PDF leve e conveniente para fins de teste, e que não devia ser destinado aos usuários finais”.

Mas isso não impediu os entusiastas de criptomoedas de criarem diversas teorias para explicar o fato. A que atraiu mais atenção foi de que um dos cofundadores da Apple, o já falecido Steve Jobs, poderia ser também o responsável por ter criado o bitcoin, usando a identidade falsa de Satoshi Nakamoto.

Desde a criação da primeira criptomoeda do mundo, a identidade de seu criador, criadora ou criadores nunca foi revelada, permanecendo escondida por trás do pseudônimo até hoje. Usuários que defendem a teoria de que Steve Jobs pode ser Satoshi Nakamoto apontam que a personalidade anônima sumiu da internet por volta da mesma época da morte do cofundador da Apple.

Steve Jobs morreu em 5 de outubro de 2011, enquanto a última aparição de Satoshi Nakamoto em fóruns da internet foi em 12 de dezembro de 2010. Entretanto, o whitepaper do bitcoin aparece em computadores da Apple apenas a partir do sistema operacional Mojave, de 2018, sete anos após a morte de Jobs.

