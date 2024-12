Aposta de US$ 46 bilhões em bitcoin da MicroStrategy pode trazer riscos? Entenda

A MicroStrategy, sob a liderança de Michael Saylor, ultrapassou os limites da adoção corporativa do bitcoin. Com uma notável posse de 439 mil bitcoin, avaliada em aproximadamente US$ 46,92 bilhões, a empresa detém agora mais de 2% do fornecimento total de bitcoin.

Manual de bitcoin da MicroStrategy

Essa estratégia agressiva consolidou o lugar do bitcoin nas finanças corporativas e gerou preocupações sobre a estabilidade do mercado. Enquanto apoiadores veem as ações da MicroStrategy como um marco para a legitimidade do bitcoin, críticos alertam sobre os riscos inerentes a tais concentrações de posse.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

A MicroStrategy redefiniu o papel dos tesouros corporativos ao tornar o bitcoin o principal ativo de reserva. Diferente das reservas tradicionais mantidas em dinheiro ou ativos de baixo risco, a empresa buscou aquisições de bitcoin financiadas por ferramentas financeiras inteligentes, como títulos conversíveis a 0% e vendas de ações.

Mais recentemente, a empresa arrecadou US$ 1,5 bilhão por meio de vendas de ações, emitindo 3,8 milhões de ações para comprar 15.350 bitcoin a um preço médio de US$ 100.386 por moeda.

Essa estratégia deu à MicroStrategy uma vantagem significativa de pioneirismo, disse ao BeInCrypto, Alexandre Schmidt, gerente de Fundos de Índice na CoinShares.

Exposição alavancada traz riscos, alerta especialista

A empresa se posicionou como uma proxy para investimento em bitcoin, oferecendo aos acionistas exposição alavancada ao preço do bitcoin sem exigir posse direta de criptomoeda.

No entanto, essa abordagem traz riscos. O valor de mercado da MicroStrategy excede significativamente o valor de suas posses em bitcoin, impulsionadas por prêmios em suas ações. Isso cria vulnerabilidades se o valor do bitcoin cair ou o prêmio diminuir, explica Schmidt.

O mercado de criptomoedas em 2024 experimentou um crescimento recorde, com o bitcoin ultrapassando US$ 100 mil em 5 de dezembro.

Esse aumento foi, pelo menos em parte, impulsionado pelo otimismo em torno da nomeação de Paul Atkins, figura pró-cripto, eleito o próximo presidente da Security Exchange Commission (SEC) na gestão Donald Trump. O valor do mercado mais amplo de criptomoedas quase dobrou em 2024, ultrapassando US$ 3,8 trilhões de US$ 1,6 trilhão em janeiro.

Um número crescente de empresas incorporou bitcoin em seus tesouros, sinalizando confiança crescente em ativos digitais. Em 9 de dezembro, a Riot Platforms, uma empresa líder em mineração de bitcoin e infraestrutura digital, anunciou planos para arrecadar US$ 500 milhões oferecendo notas seniores conversíveis para comprar bitcoin.

Uma semana antes, a Marathon Digital Holdings anunciou que estava arrecadando US$ 700 milhões para expandir suas compras de bitcoin. No entanto, o domínio da MicroStrategy dentro dessa tendência também levantou questões sobre a estabilidade do mercado.

A Blockstream, uma empresa líder em tecnologia blockchain, também tem acumulado bitcoin de forma constante e administra um tesouro de bitcoin:

Em novembro, estabelecemos uma nova divisão de gestão de ativos para servir como um catalisador para ajudar outros tesouros corporativos de bitcoin a maximizar os retornos sobre seus investimentos em bitcoin. Esperamos uma adoção mais ampla por grandes empresas e estados-nação que já estão repensando a abordagem ao bitcoin e um fluxo constante de notícias positivas nesse sentido no próximo ano, explica Sean Bill, diretor de Investimentos da Blockstream, em entrevista ao BeInCrypto.

Bitcoin pode permanecer descentralizado com influência institucional?

Os 439 mil bitcoins da MicroStrategy representam uma faca de dois gumes para o mercado. Por um lado, a empresa legitimou o bitcoin como um ativo estratégico, inspirando outras corporações a considerarem o bitcoin para suas reservas. No entanto, essa concentração também introduz riscos sistêmicos.

O potencial para tal liquidação levanta preocupações sobre liquidez e estabilidade do mercado. Mesmo se o preço do bitcoin caísse abaixo de US$ 18 mil—uma queda de 80% em relação aos níveis atuais—os ativos da MicroStrategy ainda forneceriam uma proteção contra pressão financeira imediata. No entanto, tal cenário teria implicações mais amplas para todo o mercado, alerta o gerente da CoinShares.

Eventos históricos apoiam a visão: em 2024, o governo alemão vendeu 50 mil bitcoin ao longo de cinco semanas, causando uma queda de 13% no preço. Embora disruptivo, esse evento demonstrou a resiliência do bitcoin em absorver grandes vendas.

O domínio da MicroStrategy reacendeu debates sobre a descentralização do bitcoin. Produtos negociados em bolsa (ETPs) complicam ainda mais o cenário ao concentrar a propriedade entre menos entidades.

Embora esses veículos tornem o bitcoin mais acessível a investidores tradicionais, Schmidt acredita que os ETPs atendem a diversos grupos de investidores, mantendo algum nível de descentralização.

Lições corporativas da MicroStrategy

Enquanto a abordagem agressiva da MicroStrategy chamou atenção, empresas como a Block Inc. adotaram um caminho mais cauteloso. A Block reinveste lucros baseados em bitcoin em suas reservas, em vez de depender de financiamento por dívida.

As empresas podem optar por comprar bitcoin diretamente usando reservas de caixa ou lucros operacionais, evitando os riscos financeiros associados a alavancagem ou endividamento. Essa estratégia minimiza a exposição à volatilidade do mercado, garantindo uma abordagem mais estável para acumular bitcoin. Por exemplo, a Block Inc. (antiga Square) exemplifica esse método ao reinvestir 10% de seus lucros baseados em bitcoin em um tesouro de bitcoin. Essa abordagem, enraizada no crescimento orgânico da empresa e nos fundamentos financeiros, reflete uma estratégia equilibrada para acumular bitcoin, explica Schmidt.

Empresas que exploram a adoção do bitcoin devem considerar a tolerância ao risco, estrutura financeira e objetivos de longo prazo. Para os detentores individuais de bitcoin, focar nos fundamentos é essencial. A escassez e a natureza descentralizada do bitcoin permanecem inalteradas.

A arquitetura fundamental do bitcoin, especialmente sua descentralização e mecanismo de consenso único, significa que nenhuma entidade pode controlar seu futuro. Embora a influência da MicroStrategy seja significativa, ela é apenas uma participante em um ecossistema cada vez mais diversificado. Os detentores de bitcoin devem focar nos fundamentos: sua escassez, robustez e utilidade, que permanecem inalteradas, e adotar uma perspectiva de longo prazo, disse Bill.

Schmidt, por sua vez, sugere diversificação para mitigar riscos associados às ações da MicroStrategy.

Fique de olho nos sinais de mercado, como mudanças na gestão ou grandes vendas de ações. Estratégias de longo prazo são cruciais. O bitcoin sobreviveu a várias quedas de mais de 50%. A paciência recompensa os detentores de longo prazo, conclui.

A estratégia da MicroStrategy destaca tanto o potencial quanto os riscos da adoção corporativa do bitcoin. Embora tenha apoiado a legitimidade do bitcoin e impulsionado a adoção institucional, também evidencia os desafios das participações concentradas em uma rede descentralizada.

O crescimento do mercado de criptomoedas em 2024 ilustra a resiliência e o apelo do ouro digital. No entanto, à medida que mais instituições entram no espaço, o equilíbrio entre descentralização e participação institucional moldará a narrativa do bitcoin.

*Matéria original por Aline Fernandes no BeinCrypto, portal de notícias parceiro da EXAME.

Economia digital e você ainda não investe em criptoativos? Conheça a Mynt, uma plataforma BTG Pactual com a melhor seleção de ativos disponível para você explorar novas formas de investir sem medo. Abra agora sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok