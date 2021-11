Apesar recordes recentes, dados mostram risco de queda no preço do ether

Enquanto o ether, criptomoeda nativa do blockchain Ethereum, permanece em uma trajetória ascendente, métricas como a de endereços ativos e volumes de transação se desvincularam do preço em alta e, segundo a empresa de análise de dados de blockchain Santiment, essas divergências negativas indicam a possibilidade de queda no preço do ativo.

Os endereços ativos diários do ether atingiram o pico acima de 670 mil no final de outubro e têm diminuído desde então, divergindo do aumento no preço da criptomoeda.

O uso da rede afeta a demanda pela criptomoeda e pode influenciar seu preço. Diz-se que um aumento no número de endereços ativos, junto com um aumento no preço, confirma uma tendência de alta. Assim, os analistas costumam questionar a sustentabilidade de ganhos no preço sempre que a alta é acompanhada por uma queda na participação ativa de usuários da rede.

Outro motivo para ser cauteloso é a forte divergência entre os preços e os volumes de transação vistos no gráfico abaixo.

Enquanto o ether continua a traçar mínimas e máximas cada vez mais altas, uma recuperação sustentada nos volumes diários de transação permanece inatingível. De acordo com a perspectiva da análise técnica, uma alta de baixo volume costuma ter vida curta.

Uma divergência de baixa semelhante é vista no volume social do ether, uma métrica que representa o grau de burburinho sobre o ether em vários canais de mídia social, incluindo grupos do Telegram e comunicades do mundo cripto no Reddit.

“Uma série de divergências duradouras está nos apontando para a ideia de que precisamos cair”, observou Santiment em uma publicação de insights de mercado publicado na manhã desta sexta-feira, 12. “Isso é realmente preocupante.”

“Há uma chance de 50/50 que o mercado eventualmente suba mais uma vez após a divergência... só para confundir os investidores”, afirmou a Santiment, acrescentando que poderia haver mais um impulso de alta antes da queda.

Os estudos técnicos do ether também indicam uma exaustão da tendência de alta.

O histograma MACD diário, um indicador utilizado para medir a força e mudanças na tendência, prevê máximas mais baixas, contradizendo a tendência de preços mais altos. A divergência indica um enfraquecimento do movimento de alta e frequentemente precede quedas de preços.

Dito isso, um recuo, se houver, pode ser superficial e de curta duração, já que o ether pode estar enfrentando uma redução na oferta, conforme observado na newsletter “First Mover” de terça-feira, 9.

O ether é negociado perto de 4.580 dólares no momento, representando um ganho de aproximadamente 7% para o mês de novembro. A criptomoeda atingiu uma máxima histórica de 4.865 dólares na última quarta-feira, 10.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

