Microsoft: interesse de grandes marcas por NFTs impulsiona mercado cripto

O crescimento do mercado de tokens não-fungíveis (NFTs) em 2021, que levou esse tipo de uso da tecnologia blockchain para fora da "bolha" do mercado cripto e atraiu grandes empresas e marcas famosas é boa para o setor e favorece a adoção em massa dos criptoativos. É isso que acredita o diretor de transformação digital da Microsoft, Yorke Rhodes.

"Você vai ter literalmente todo mundo de marketing buscando algo para fazer com NFTs", disse Rhodes em entrevista ao site Blockworks. Antes, ele já tinha dito que o estágio atual do mercado de NFTs é apenas a ponta do iceberg: "O indústria atingiu um ponto de inflexão e o ecossistema cripto está apenas arranhando a superfície do que são os NFTs".

Rhodes espera que, em um futuro próximo, o mercado de NFTs esteja no topo da curva em que se encontra atualmente. “Muitas marcas continuarão repetindo sua própria versão de um NFT, o que na maioria dos casos será uma abordagem relativamente conservadora, certo? Como um primeiro dedo do pé na água”, afirmou. “Então, à medida que aprendem mais, eles começam a perceber que há muito mais a fazer com as tecnologias ao lado da marca”.

O especialista em tecnologia acredita que até meados do ano que vem as pessoas vão evoluir o seu entendimento sobre NFTs e perceber que elas podem fazer muito mais do que apenas colecionar figurinhas digitais. "Acho que começaremos a ver muito mais consciência neste mercado sobre o que os NFTs podem fazer e como você pode usá-los".

Um dos cenários em que os NFTs têm papel primordial é nos metaversos que grandes empresas já estão desenvolvendo ou analisando, como Facebook e a própria Microsoft, que anunciou planos para construção de um metaverso corporativo.

Metaversos, criptoarte, colecionáveis e jogos play-to-earn levaram a um crescimento de 328% no volume de transações de NFTs ao longo dos nove primeiro meses de 2021, segundo relatório da Brandessence Market Research, impulsionado por investidores e, claro, por grandes empresas que entraram no setor, como Visa, Starbucks, AB InBev e muitas outras.

