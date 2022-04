Apecoin: vale a pena investir na criptomoeda dos NFTs de macaco?

Os NFTs de macaco conquistaram o mundo de tal forma que agora ganharam até a sua própria criptomoeda. Distribuída para os donos de “Bored Apes”, a ApeCoin não demorou muito tempo para mostrar a que veio, gerando lucros milionários para celebridades como Neymar, Justin Bieber e Madonna, além de muitos outros investidores.

Com o anúncio de um metaverso repleto de NFTs famosos, a ApeCoin promete ser o ativo que irá tornar as transações possíveis neste novo mundo virtual.

Mas será que o projeto tem potencial para o longo prazo? Mesmo quem não tem um Bored Ape pode comprar? Como vamos poder utilizar a ApeCoin no futuro? Assista ao vídeo e confira a explicação:

