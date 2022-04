ApeCoin dispara e se torna a maior criptomoeda ligada ao metaverso

A ApeCoin, criptomoeda da Yuga Labs, criadora de duas das maiores coleções de NFTs da história, a Bored e a Mutant Ape Yatch Club, se tornou no decorrer desta semana a maior criptomoeda ligada ao metaverso por valor de mercado, superando os tokens MANA, do Descentraland, SAND, do The Sandbox. e AXS, do jogo play-to-earn Axie Infinity.

O movimento aconteceu após o anúncio de que o Otherisde, mundo virtual da Yuga Labs, que promete juntar várias coleções de tokens não-fungíveis da empresa em um só lugar, usaria a APE como moeda oficial, inclusive para compras de terrenos dentro do metaverso.

Conforme anunciado no último dia 23, as vendas de terra do Otherside começam no dia 30 de abril, o próximo sábado, e devem ocorrer somente usando o token da sua criadora, salvo quem é detentor de um Bored ou Mutant ape, que receberão terrenos de forma automática, segundo anunciou a empresa.

Na tarde desta quarta-feira, 27, a criptomoeda é um dos destaques de alta. Enquanto o mercado cripto como um todo sobe 0,68%, APE tem variação positiva de 10,90%, negociado a US$ 19,60, e ocupando o posto de 27º maior moeda digital do mundo, valendo US$ 19,45 bilhões. O volume de negociação do ativo, no entanto, caiu quase 20% nas últimas 24 horas. Ao todo, 284 milhões de tokens serão emitidos, até agora, somente 30% desse número está em circulação.

O segundo maior token relacionado ao metaverso está 10 posições atrás da APE, no 37º lugar. Trata-se do MANA, criptoativo do Descentraland, com US$ 3,4 bilhões em valor de mercado. Em 40º lugar vem a SAND, criptomoeda nativa do The Sandbox, com US$ 2,93 bilhões de valor de mercado. Em quarto, ainda dentro do Top 50 de maiores criptomoedas do mundo, está o AXS, do jogo play-to-earn Axie Infinity, que mistura uma espécie de metaverso com um jogo baseado no uso de NFTs.

