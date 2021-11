Análise: preço do bitcoin reage, mas alta significativa ainda pode demorar

Por Lucas Costa*

O bitcoin segue estável essa semana, um sinal positivo para o principal criptoativo, negociando perto de US$58.650.

O gráfico diário mostra continuidade da correção, após falha de rompimento do topo anterior em US$66.999, apesar da renovação de máxima histórica. O preço segue trabalhando abaixo da média móvel de 21 períodos, indicando enfraquecimento de movimento.

A pernada de alta formada entre 21 de setembro e 20 de outubro (seta azul) forma uma figura chamada pivô de alta, que pode ser projetada para definição de objetivos de preço e retrações de Fibonacci, que são níveis de preço que atuam como suporte baseado em proporções de Fibonacci.

Dito isso, os principais suportes se mantêm nas retrações de 38,2% em US$56.532 e 61,8% em US$50.065, caso existam correções. O rompimento do topo histórico em US$66.999 ativou a figura citada e tem alvos em US$78.345 (141,4% de Fibonacci) e US$83.930 (161,8% de Fibonacci).

O cenário estratégico do momento é de leve melhora, com o preço se sustentando na retração de 38,2% de Fibonacci em US$56.532. Podemos ter oportunidades de curto prazo nessa região, para investidores mais agressivos, com posicionamento de stop abaixo desse nível de preço.

As correções mais profundas enfrentam suporte na retração de 61,8% de Fibonacci em US$50.066, sendo um segundo ponto de entrada, mais conservador. De qualquer maneira, a tendência de médio e longo prazo segue de alta, com a média móvel de 21 períodos do gráfico semanal em US$52.890, indicador que guia as tendências maiores.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

